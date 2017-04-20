Полиция обыскала офис и квартиру директора Traveler's Coffee

Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Утром 20 апреля сотрудники московской полиции обыскали квартиру и офис управляющего компании «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Евгения Михиенко.


«Проходили обыски по месту жительства Михиенко, у родственников, в офисе "Трэвэлерс кофе", по месту жительства и в офисе финансового управляющего Сергея Михеева. Сегодня в 6:30 к Михиенко начали в дверь барабанить, перепугали детей. Обыски проводили сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы», — рассказала Ирина Конюхова, адвокат Евгения Михиенко.


Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Это все идет борьба по захвату торгового знака "Трэвэлерс кофе". Бывший акционер пытается любыми способами захватить исключительное право на этот товарный знак, использует в своих целях административное, силовое давление. Инициирует возбуждение уголовных дел по экономическим преступлениям, где не проводится доследственная проверка, а в течение суток выносится постановление», — говорит Ирина Конюхова.


Адвокат пояснила, что в феврале сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы уже проводили обыски у Михиенко, тогда им предоставили все документы и дали показания.

Ксения Евдокимова

Фото Стаса Соколова

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