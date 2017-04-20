Машины на Богдана Хмельницкого подпрыгивают из-за большой волны на асфальте

В Сети появилось видео очередной дорожной ямы в Новосибирске — асфальт просел на ул. Богдана Хмельницкого, рядом с остановкой «Учительская».











Видео сняла жительница Новосибирска Татьяна Жук вчера, 19 апреля. Короткий ролик показывает проезжую часть рядом с трамвайными путями, если ехать со стороны пл. Калинина в сторону ул. Учительской. Видно, что на одном из участков дороги просел асфальт, машины подскакивают, попадая в яму. Кроме того, видно, что частично просели трамвайные рельсы.







Никаких дорожных работ на участке не ведут, и предупреждающих знаков нет. В комментарии под видео Татьяна сообщает: «Хожу с ребенком в садик и на светофоре наблюдаю такую картину. Реально жалко машины и водителей, которые на ул. Богдана Хмельницкого не ожидают такого подвоха, как глубокая яма. Видео всего минута, но при этом в кадре не один грохот от влетания машин в яму».







НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с вопросом, будут ли что-то делать с этим потенциально аварийным участком.







Состояние дорог после зимы сейчас очень популярная тема для обсуждения. Например, вчера общественники начали мерить самые глубокие и широкие ямы. Сегодня они работают на левом берегу, вчера побывали в Октябрьском районе.







