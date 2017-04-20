Машины на Богдана Хмельницкого подпрыгивают из-за большой волны на асфальте

В Сети появилось видео очередной дорожной ямы в Новосибирске — асфальт просел на ул. Богдана Хмельницкого, рядом с остановкой «Учительская».


Машины на Богдана Хмельницкого подпрыгивают из-за большой волны на асфальте (видео)


Видео сняла жительница Новосибирска Татьяна Жук вчера, 19 апреля. Короткий ролик показывает проезжую часть рядом с трамвайными путями, если ехать со стороны пл. Калинина в сторону ул. Учительской. Видно, что на одном из участков дороги просел асфальт, машины подскакивают, попадая в яму. Кроме того, видно, что частично просели трамвайные рельсы.


Никаких дорожных работ на участке не ведут, и предупреждающих знаков нет. В комментарии под видео Татьяна сообщает: «Хожу с ребенком в садик и на светофоре наблюдаю такую картину. Реально жалко машины и водителей, которые на ул. Богдана Хмельницкого не ожидают такого подвоха, как глубокая яма. Видео всего минута, но при этом в кадре не один грохот от влетания машин в яму».


НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с вопросом, будут ли что-то делать с этим потенциально аварийным участком.


Состояние дорог после зимы сейчас очень популярная тема для обсуждения. Например, вчера общественники начали мерить самые глубокие и широкие ямы. Сегодня они работают на левом берегу, вчера побывали в Октябрьском районе.



Анна Наумцева
Скриншот youtube.com
Видео Татьяны Жук

Прочтений: 8168
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено