Поселок под Новосибирском за ночь ушел под воду

Частный сектор в Оби начала топить талая вода — со вчерашнего вечера ее уровень поднялся на полметра, а местные жители спешно построили дамбу, чтобы их окончательно не затопило.


Поселок затопило очень быстро
Поселок затопило очень быстро

Как рассказал житель ул. Цветочной Александр Кузьмин, в их поселке вблизи городского кладбища (ул. Светлой, Весенней и др.) паводок в этом году приобрел непривычные масштабы. Если ул. Цветочную затопило пока только наполовину и по дороге еще можно проехать, то на тех улицах, которые ближе к кладбищу, воды уже по колено. У соседей затоплены огороды и подступы к домам до уровня крыльца.


«У большинства домов участки уже под водой сантиметров на 20, наверное, где-то так. С линейкой не ходил, врать не буду», — пояснил мужчина.


Активное затопление началось вчера примерно в 17:00
Активное затопление началось вчера примерно в 17:00


По словам мужчины, местные жители были вынуждены перегнать свои машины на ул. Цветочную, которая подтоплена меньше других — в воде пока только одна половина улицы. Пришла вода и на местное кладбище.


Затопленное кладбище
Затопленное кладбище


Корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на месте происшествия, узнал от местных жителей, что активно затапливать поселок начало вчера вечером, сейчас уровень воды в некоторых местах достиг уже 50–60 см, и она продолжает прибывать. Местные жители спешно спасают вещи, отсыпают вокруг домов барьеры из песка и винят в затоплении одно из дачных обществ, которое якобы вырыло канаву для отвода талых вод, из-за чего они хлынули в сторону кладбища и ул. Весенней.


За ночь местные жители успели построить из грунта дамбу рядом с поселком, чтобы подтопление не приобрело еще более трагический характер.


Вода в поселок продолжает прибывать
Вода в поселок продолжает прибывать


По словам Александра Кузьмина, он живет на ул. Цветочной три года, но с такими масштабами паводка сталкивается впервые. Раньше лишь грунтовые воды немного затапливали подвалы в соседних домах. А теперь местные жители вынуждены просить о спасении МЧС. Александр Кузьмин опасается, что вода подберется и к его дому, несмотря на то, что он стоит на возвышенности.


Поселок под Новосибирском за ночь ушел под воду (фото)


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что местные власти в курсе сложившейся ситуации. Держит ее на контроле и МЧС. По информации ведомства, талые воды стекают в поселок со стороны деревни Алексеевка.


«В 8 км от Оби находится дамба, через которую перетекает вода, и поэтому подтапливает немножко участки. Сейчас туда направлена техника, чтобы укрепить эту дамбу», — сообщили в МЧС.


Жители поселка попросили помощи у МЧС
Жители поселка попросили помощи у МЧС


Напомним, из-за угрозы потопа в Новосибирской области с 10 апреля объявлен режим ЧС. Как ранее отмечал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, прохождение паводка в 2017 году осложнит большое количество выпавшего зимой снега.


Поселок под Новосибирском за ночь ушел под воду (фото)


Поселок под Новосибирском за ночь ушел под воду (фото)


Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1, 2, 5, 6, 7, 8), Александра Кузьмина (4)

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