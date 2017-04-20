Поселок под Новосибирском за ночь ушел под воду

Частный сектор в Оби начала топить талая вода — со вчерашнего вечера ее уровень поднялся на полметра, а местные жители спешно построили дамбу, чтобы их окончательно не затопило.





Поселок затопило очень быстро

Как рассказал житель ул. Цветочной Александр Кузьмин, в их поселке вблизи городского кладбища (ул. Светлой, Весенней и др.) паводок в этом году приобрел непривычные масштабы. Если ул. Цветочную затопило пока только наполовину и по дороге еще можно проехать, то на тех улицах, которые ближе к кладбищу, воды уже по колено. У соседей затоплены огороды и подступы к домам до уровня крыльца.







«У большинства домов участки уже под водой сантиметров на 20, наверное, где-то так. С линейкой не ходил, врать не буду», — пояснил мужчина.







Активное затопление началось вчера примерно в 17:00





По словам мужчины, местные жители были вынуждены перегнать свои машины на ул. Цветочную, которая подтоплена меньше других — в воде пока только одна половина улицы. Пришла вода и на местное кладбище.







Затопленное кладбище





Корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на месте происшествия, узнал от местных жителей, что активно затапливать поселок начало вчера вечером, сейчас уровень воды в некоторых местах достиг уже 50–60 см, и она продолжает прибывать. Местные жители спешно спасают вещи, отсыпают вокруг домов барьеры из песка и винят в затоплении одно из дачных обществ, которое якобы вырыло канаву для отвода талых вод, из-за чего они хлынули в сторону кладбища и ул. Весенней.







За ночь местные жители успели построить из грунта дамбу рядом с поселком, чтобы подтопление не приобрело еще более трагический характер.







Вода в поселок продолжает прибывать





По словам Александра Кузьмина, он живет на ул. Цветочной три года, но с такими масштабами паводка сталкивается впервые. Раньше лишь грунтовые воды немного затапливали подвалы в соседних домах. А теперь местные жители вынуждены просить о спасении МЧС. Александр Кузьмин опасается, что вода подберется и к его дому, несмотря на то, что он стоит на возвышенности.











В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что местные власти в курсе сложившейся ситуации. Держит ее на контроле и МЧС. По информации ведомства, талые воды стекают в поселок со стороны деревни Алексеевка.







«В 8 км от Оби находится дамба, через которую перетекает вода, и поэтому подтапливает немножко участки. Сейчас туда направлена техника, чтобы укрепить эту дамбу», — сообщили в МЧС.





Жители поселка попросили помощи у МЧС





Напомним, из-за угрозы потопа в Новосибирской области с 10 апреля объявлен режим ЧС. Как ранее отмечал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, прохождение паводка в 2017 году осложнит большое количество выпавшего зимой снега.











