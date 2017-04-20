В Москве составили интерактивную карту авангардных зданий Новосибирска

Лестничные пролеты конструктивистского здания по адресу ул. Серебренниковская, 16, построенного в 1932 году
Лестничные пролеты конструктивистского здания по адресу ул. Серебренниковская, 16, построенного в 1932 году

Новосибирск стал третьим городом России по числу конструктивистских зданий после Москвы и Екатеринбурга.


18 апреля перезапустился сайт The Constructivist project — портал о наследии авангарда 1920–1930-х годов, который охватывает территорию бывшего СССР от Минска до Владивостока и от Мурманска до Алма-Аты. Проект существует с 2010 года, его реализует московский фотограф и исследователь Наталья Меликова при помощи более 30 исследователей-волонтеров из разных регионов России и СНГ и при поддержке московского Центра авангарда.


«В базу данных внесено уже более тысячи объектов, среди которых отдельные здания и комплексы, монументы и малые архитектурные формы. Сюда добавляются как здания с охранным статусом, так и без него, сохранившиеся и снесенные постройки», — следует из сообщения авторов проекта.


Все объекты конструктивизма обозначены на интерактивной карте, их число можно уточнить, передвигая бегунок с указанием периода строительства. Самой богатой на наследие авангарда в архитектуре ожидаемо оказалась Московская область — здесь расположено 399 зданий и сооружений. На втором месте Екатеринбург (199 зданий), Новосибирск занимает третью строчку со 114 зданиями, построенными в стиле конструктивизма.


Поиск нужного здания на карте можно уточнить, выбрав нужный период строительства
Поиск нужного здания на карте можно уточнить, выбрав нужный период строительства


Для каждого объекта создана отдельная страница, на которой собрана информация о создавших проект архитекторах, точном адресе, годе строительства, состоянии, статусе и типе здания. Также в базе данных есть архивные и актуальные фотографии зданий, краткое описание и ссылки на публикации об объекте в СМИ.


На портале также собрана база данных об архитекторах и инженерах, работавших в стиле конструктивизма. Кроме того, есть раздел «Библиотека», где можно найти литературу о русском авангарде со ссылками на магазины, информацию об экскурсиях и мероприятиях, новости.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о 2 памятниках конструктивизма — домах, построенных для сотрудников НКВД и занимающих целый квартал на ул. Серебренниковской.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова (1), скрин с сайта theconstructivistproject.com (2)

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