В Москве составили интерактивную карту авангардных зданий Новосибирска

Лестничные пролеты конструктивистского здания по адресу ул. Серебренниковская, 16, построенного в 1932 году

Новосибирск стал третьим городом России по числу конструктивистских зданий после Москвы и Екатеринбурга.







18 апреля перезапустился сайт The Constructivist project — портал о наследии авангарда 1920–1930-х годов, который охватывает территорию бывшего СССР от Минска до Владивостока и от Мурманска до Алма-Аты. Проект существует с 2010 года, его реализует московский фотограф и исследователь Наталья Меликова при помощи более 30 исследователей-волонтеров из разных регионов России и СНГ и при поддержке московского Центра авангарда.







«В базу данных внесено уже более тысячи объектов, среди которых отдельные здания и комплексы, монументы и малые архитектурные формы. Сюда добавляются как здания с охранным статусом, так и без него, сохранившиеся и снесенные постройки», — следует из сообщения авторов проекта.







Все объекты конструктивизма обозначены на интерактивной карте, их число можно уточнить, передвигая бегунок с указанием периода строительства. Самой богатой на наследие авангарда в архитектуре ожидаемо оказалась Московская область — здесь расположено 399 зданий и сооружений. На втором месте Екатеринбург (199 зданий), Новосибирск занимает третью строчку со 114 зданиями, построенными в стиле конструктивизма.







Поиск нужного здания на карте можно уточнить, выбрав нужный период строительства







Для каждого объекта создана отдельная страница, на которой собрана информация о создавших проект архитекторах, точном адресе, годе строительства, состоянии, статусе и типе здания. Также в базе данных есть архивные и актуальные фотографии зданий, краткое описание и ссылки на публикации об объекте в СМИ.







На портале также собрана база данных об архитекторах и инженерах, работавших в стиле конструктивизма. Кроме того, есть раздел «Библиотека», где можно найти литературу о русском авангарде со ссылками на магазины, информацию об экскурсиях и мероприятиях, новости.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о 2 памятниках конструктивизма — домах, построенных для сотрудников НКВД и занимающих целый квартал на ул. Серебренниковской.