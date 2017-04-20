Проскочивший на красный свет седан сбил двух пешеходов и уехал

Госавтоинспекция Новосибирска попросила помочь в поисках водителя, который в ночь на 20 апреля сбил 2 парней в районе станции метро «Студенческая» и уехал с места ДТП.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

«В результате ДТП 19-летний пешеход получил перелом бедра», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Как пояснили в группе пропаганды, 20 апреля в 2:40 два пешехода попали под машину, которая ехала по пр. Карла Маркса со стороны ул. Геодезической в направлении ул. Космической.


В ГИБДД уточнили, что парни переходили дорогу по пешеходному переходу напротив НГТУ, а водитель предположительно ехал на красный свет светофора.


Сбивший пешеходов водитель уехал с места ДТП. Сейчас его разыскивают автоинспекторы. По их данным, пешеходов сбил светлый отечественный седан, предположительно ВАЗ-2115 или LADA Priora. 


Всех очевидцев этого происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефону: 232-23-19 или 232-23-35.


Парни шли по пешеходному переходу и попали под машину
Парни шли по пешеходному переходу и попали под машину


Двумя сутками ранее на ул. Брестской в Заельцовском районе Новосибирска «Фольксваген Поло» сбил двух девушек, которые шли по краю дороги. Одна из них попала в больницу с сотрясением мозга. Вторая отделалась ушибами, врачи отпустили ее домой.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

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