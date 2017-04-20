Названы новые тарифы ЖКХ для новосибирцев: меньше всего подорожают электричество и газ

Стали известны новые тарифы ЖКХ, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года — накануне губернатор НСО Владимир Городецкий объявил о корректировке ранее утвержденных тарифов, снизив их предельный рост с 15 % до 4 %.







Полный текст постановления Владимира Городецкого № 79 опубликован сегодня на официальном сайте правительства НСО.







В документе перечисляются все муниципальные образования НСО, рост тарифов со второго полугодия 2017 года везде не превысит 4 %. Напомним, предыдущий документ о росте платежей за «коммуналку», подписанный губернатором в декабре прошлого года, разрешал повышать стоимость отдельных видов коммунальных услуг и на 40 %.







Также в постановлении приведены предельные величины изменения тарифов для новосибирцев. Рост стоимости коммунальных услуг действительно не превысит заявленных величин:







именно на 4 % для новосибирцев с 1 июля подорожают холодная и горячая вода, водоотведение и отопление. В то же время газ вырастет в цене на 3,9 %, а электроэнергия — всего на 2,9 %.







Новые тарифы на тепло, воду и водоотведение существенно меньше, чем в прошлой редакции губернаторского постановления. В прошлом декабре рост тарифов на отопление был заложен в размере 14,9 %, на горячую воду — 15,9 %, холодную — 20 %, на водоотведение — 20,1 %. Увеличение тарифа на электроэнергию и газ в прошлом постановлении губернатора было таким же.







Новые тарифы с учетом роста на 4 % коснутся 1,45 млн жителей Новосибирска — это 91,6 % населения города, подсчитали областные чиновники.







Изменение тарифов уже вызвало критические комментарии со стороны АО «СИБЭКО» — по мнению поставщика тепла и горячей воды, оно идет «вразрез с экономическими реалиями». Компания планировала направить дополнительную выручку от повышения тарифов на реализацию инвестиционных программ по модернизации сетей. Ранее гендиректор «СИБЭКО» Руслан Власов приводил данные, что при росте 4 % у компании не будет средств на выполнение этих работ.

