Названы новые тарифы ЖКХ для новосибирцев: меньше всего подорожают электричество и газ

Названы новые тарифы ЖКХ для новосибирцев: меньше всего подорожают электричество и газ

Стали известны новые тарифы ЖКХ, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года — накануне губернатор НСО Владимир Городецкий объявил о корректировке ранее утвержденных тарифов, снизив их предельный рост с 15 % до 4 %.


Полный текст постановления Владимира Городецкого № 79 опубликован сегодня на официальном сайте правительства НСО.


В документе перечисляются все муниципальные образования НСО, рост тарифов со второго полугодия 2017 года везде не превысит 4 %. Напомним, предыдущий документ о росте платежей за «коммуналку», подписанный губернатором в декабре прошлого года, разрешал повышать стоимость отдельных видов коммунальных услуг и на 40 %.


Также в постановлении приведены предельные величины изменения тарифов для новосибирцев. Рост стоимости коммунальных услуг действительно не превысит заявленных величин:


именно на 4 % для новосибирцев с 1 июля подорожают холодная и горячая вода, водоотведение и отопление. В то же время газ вырастет в цене на 3,9 %, а электроэнергия — всего на 2,9 %.


Новые тарифы на тепло, воду и водоотведение существенно меньше, чем в прошлой редакции губернаторского постановления. В прошлом декабре рост тарифов на отопление был заложен в размере 14,9 %, на горячую воду — 15,9 %, холодную — 20 %, на водоотведение — 20,1 %. Увеличение тарифа на электроэнергию и газ в прошлом постановлении губернатора было таким же.


Новые тарифы с учетом роста на 4 % коснутся 1,45 млн жителей Новосибирска — это 91,6 % населения города, подсчитали областные чиновники.


Изменение тарифов уже вызвало критические комментарии со стороны АО «СИБЭКО» — по мнению поставщика тепла и горячей воды, оно идет «вразрез с экономическими реалиями». Компания планировала направить дополнительную выручку от повышения тарифов на реализацию инвестиционных программ по модернизации сетей. Ранее гендиректор «СИБЭКО» Руслан Власов приводил данные, что при росте 4 % у компании не будет средств на выполнение этих работ. 

Михаил Руднев
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 16203
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (183)183
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено