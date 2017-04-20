Мэрия запускает дополнительные автобусы на кладбища

На Радоницу поминают усопших родственников

Власти сообщили о дополнительном транспорте, который пустят до городских кладбищ 25 апреля в честь проведения церковного праздника Радоница.







До остановки «Северное кладбище» продлят маршруты автобуса № 27 «Площадь Калинина – отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова – отделение связи № 13».

На один день будет организована работа сезонного маршрута № 77л «Ул. Ветлужская – Сады», сообщили в пресс-центре мэрии.







Кроме того появятся маршруты «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище», «Жилмассив Родники – Гусинобродское кладбище», «Станция метро «Октябрьская» – Гусинобродское кладбище».







Выделенные на новые маршруты автобусы оборудуют трафаретами. Пассажиров будут возить со всеми предусмотренными в муниципальном транспорте льготами.





До этого власти меняли транспортную схему на Пасху, чтобы верующие могли доехать до храмов. Суть праздника Радоница заключается в поминовении умерших родственников. Также его называют «родительский день».