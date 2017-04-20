К поликлинике в Ленинском районе выстроилась огромная очередь

Очередь в поликлинику
Очередь в поликлинику

Сегодня рано утром жители Новосибирска наблюдали необычный ажиотаж у поликлиники № 16 на ул. Римского-Корсакова — там собралась большая очередь.


«Людям сообщили, что талоны к узким специалистам на май появятся. В 7:30 открыли дверь и начали запускать. Я ушла из поликлиники в 8 часов. Очередь заполнила весь холл, и хвост оставался еще на улице. Все переживали, что не хватит. Пока была в поликлинике, спросила у людей, почему по телефону не запишутся, отвечают, что это нереально. Человек 40, по-моему, стояли», — сообщила читательница НГС.НОВОСТИ, приславшая фото очереди.


В поликлинике пояснили, что это форс-мажорная ситуация — из-за того, что вчера на левом берегу долго не было света


«У нас не работали компьютеры, не работала регистратура, мы не могли пациентам выдавать талончики по записи. В связи с этим очередь сегодня образовалась человек 35. Сегодня мы вышли на работу, все системы включились, авария устранена. Ситуация форс-мажорная и уже сейчас очереди нет. Очень быстро справились, подключили дополнительных сотрудников и выдали все талончики», — пояснили в поликлинике № 16.

Анна Наумцева
Фото очевидца

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