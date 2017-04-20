Семья с двумя детьми погибла в пожаре из-за нового инкубатора

В пожаре погибла вся семья

Сегодня, 20 апреля, рано утром в частном доме в Новосибирской области при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей.







По предварительным данным Следственного управления СК РФ по НСО, около 4 утра в селе Бакмасиха Барабинского района соседи обнаружили пожар в одном из домов. Горели деревянная веранда и кровля.







«Местные жители разбили одно из окон дома и увидели внутри него сплошное задымление. Селяне собственными силами приступили к ликвидации пожара, вызвав при этом на место государственную противопожарную службу и сотрудников правопорядка», — сообщили в Следственном комитете.







В одной из частей дома обнаружили тела 39-летнего хозяина дома, его 32-летней супруги, а также их детей 11 и 9 лет.







«Видимых телесных повреждений у погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти — отравление жильцов дома угарным газом. Установлено, что семья погибших являлась благополучной, глава семьи работал зоотехником», — отметили в Следственном комитете.







Как удалось выяснить следователям, накануне семья приобрела два домашних инкубатора, которые, со слов соседей, хозяин дома собирался подключить к электросети на веранде. При осмотре веранды обнаружили оплавившуюся проводку.







«Основная версия причины пожара — замыкание электропроводки. Прежние владельцы дома, проживавшие в нем до лета 2016 года, сообщили следователю о ее изношенности», — резюмировали в СК.







Вчера пожар на ул. Большой в Новосибирске оставил без света значительную часть левобережья. Транспортный коллапс продолжался до позднего вечера — не работали светофоры, трамваи и троллейбусы не могли встроиться в график движения.