Новосибирские фанаты Tokio Hotel завалили соцсети съемками концерта в ДКЖ

Новосибирцы заполонили соцсети фотографиями и видеороликами с концерта немецкой поп-рок-группы Tokio Hotel, который прошел вечером 19 апреля во Дворце культуры железнодорожников.





Tokio Hotel



Группа Tokio Hotel прилетела в Новосибирск в рамках большого тура Dream Machine, названного в честь последнего альбома. Новосибирск — первый российский город в расписании тура, до этого немецкие музыканты посетили столицы европейских стран, а после концерта в ДКЖ продолжат турне по России — поедут в Екатеринбург, Уфу, Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.







Побывавшие на концерте новосибирцы поделились своими впечатлениями от концерта в социальных сетях. «Шоу было просто невероятным», «Парни выложились по полной», «Это было мега-шоу», «Просто не верится, что это так быстро прошло. И останутся только воспоминания о таком прекрасном дне», — пишут поклонники группы в Instagram.

#tokiohotel #dreammachine #novosibirsk Публикация от Стюра (@styura483) Апр 19 2017 в 2:09 PDT













👽💖🔝 #dreammachine #highasfuck #love #tokiohotel Публикация от Anastasia | Nastya | Ana (@anastacianeumann) Апр 19 2017 в 2:45 PDT





#tokiohotel #novosibirsk Публикация от Nika (@nika_choko) Апр 19 2017 в 5:29 PDT

Чтобы погрузить своих подписчиков в царившую на концерте атмосферу, новосибирцы выкладывают в Instagram видеофрагменты выступлений.

#durchdenmonsun #tokiohotel #novosibirsk Публикация от Nika (@nika_choko) Апр 19 2017 в 6:14 PDT





#новосибирск #tokiohotel счастье😍 Публикация от Young mommy👼Handsome like Dad👑 (@princesseva07) Апр 19 2017 в 5:21 PDT

Группа Tokio Hotel появилась в 2001 году — ее основали два брата-близнеца Билл и Том Каулитц, позже к ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. Билеты на их концерт в ДКЖ стоили от 4 тыс. до 7 тыс. руб.

