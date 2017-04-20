Новосибирские фанаты Tokio Hotel завалили соцсети съемками концерта в ДКЖ
Новосибирцы заполонили соцсети фотографиями и видеороликами с концерта немецкой поп-рок-группы Tokio Hotel, который прошел вечером 19 апреля во Дворце культуры железнодорожников.
Группа Tokio Hotel прилетела в Новосибирск в рамках большого тура Dream Machine, названного в честь последнего альбома. Новосибирск — первый российский город в расписании тура, до этого немецкие музыканты посетили столицы европейских стран, а после концерта в ДКЖ продолжат турне по России — поедут в Екатеринбург, Уфу, Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
Побывавшие на концерте новосибирцы поделились своими впечатлениями от концерта в социальных сетях. «Шоу было просто невероятным», «Парни выложились по полной», «Это было мега-шоу», «Просто не верится, что это так быстро прошло. И останутся только воспоминания о таком прекрасном дне», — пишут поклонники группы в Instagram.
Чтобы погрузить своих подписчиков в царившую на концерте атмосферу, новосибирцы выкладывают в Instagram видеофрагменты выступлений.
Группа Tokio Hotel появилась в 2001 году — ее основали два брата-близнеца Билл и Том Каулитц, позже к ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. Билеты на их концерт в ДКЖ стоили от 4 тыс. до 7 тыс. руб.
Ольга Хмелевская
Фото ru.wikipedia.org (1), instagram.com (2–6)
Видео instagram.com: nika_choko, princesseva07