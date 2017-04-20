Раскопки в центре города на месяц сузят две важные магистрали

Новосибирские власти объявили о том, что с 21 мая на месяц сузятся пр. Димитрова и Октябрьская магистраль. 


Ремонт тепловых камер в центре города создаст небольшие трудности для водителей
Ремонт тепловых камер в центре города создаст небольшие трудности для водителей

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», —   предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии рассказали, что с 21 мая часть пр. Димитрова на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина из-за земляных работ сузится на 3,5 м. При этом выехать с ул. Салтыкова-Щедрина на пр. Димитрова нельзя будет вообще — власти предлагают водителям искать пути объезда. Неудобства на этом участке продлятся месяц — до 21 июня. 


Проспект Димитрова сузится на 3,5 метра
Проспект Димитрова сузится на 3,5 метра


Параллельно рабочие перекроют и часть Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской. С четной стороны Октябрьской магистрали проезд сузится на 12 м, а с нечетной — на 7. При этом ширина проезда по ул. Серебренниковской на перекрестке сократится на 6 м. Снять ограничения специалисты обещают после 20 июня.


Перекрытия на Октябрьской магистрали продлятся с 21 мая по 20 июня
Перекрытия на Октябрьской магистрали продлятся с 21 мая по 20 июня


И в том, и в другом случае улицы сузятся из-за капитального ремонта тепловых камер. За земляные работы отвечают специалисты АО «ТеплоЭнергоСтрой», сообщили в мэрии.


Напомним, сейчас в Новосибирске из-за аварийных работ на теплотрассе также перекрыта часть ул. Крылова — там работаю специалисты компании «СИБЭКО». Из-за перекрытия улицы изменились 2 автобусных маршрута.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагменты справочника 2ГИС (2, 3)

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