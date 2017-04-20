Новосибирцев восхитил повисший над городом плотный туман

Сегодня утром новосибирцы заметили над городом плотный живописный туман и поспешили запечатлеть его на фото.





Туман на ул. Звездной

Утренний туман опустился на город и ухудшил видимость на городских магистралях. Например, такую картину можно наблюдать в Первомайском районе на ул. Звездной.







Туманное утро в Первомайском районе





При виде тумана новосибирцы сразу же поспешили его заснять и выложить фотографии в социальные сети. В подписях к снимкам авторы восхищаются таинственной атмосферой, которую создал утренний туман.





Туманное утро🌫 Таинствнно, правда?😊 Публикация от ⭐Евгения⚫Новосибирск⭐ (@zhenya_puteshestvennica) Апр 19 2017 в 5:35 PDT





Туман по дороге на работу #новосибирск #туман #туманище Публикация от Екатерина Махиня (@makhiniaekaterina) Апр 19 2017 в 5:13 PDT









#нск #нск54 #туман #утро #nsk #весенний #такоевотдоброеутро Публикация от Alexandr Katkov (@alexandr_katkov) Апр 19 2017 в 4:47 PDT

Кроме того, туман окутал Бердск и Кольцово.







#туман #утро #водонапорнаябашня #бердск #nofilter Публикация от Анна (@anna_vzvyke) Апр 19 2017 в 5:29 PDT





#кольцовоновосибирск #кольцово #кольцовонсо #ктожесутратакмногокурит#туман Публикация от Татьяна Финникова (@tato4ka1990) Апр 19 2017 в 5:51 PDT

В прошлый раз настолько же плотный туман новосибирцы наблюдали 18 марта. «Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

