Новосибирцев восхитил повисший над городом плотный туман

Сегодня утром новосибирцы заметили над городом плотный живописный туман и поспешили запечатлеть его на фото.


Туман на ул. Звездной
Туман на ул. Звездной

Утренний туман опустился на город и ухудшил видимость на городских магистралях. Например, такую картину можно наблюдать в Первомайском районе на ул. Звездной.


Туманное утро в Первомайском районе
Туманное утро в Первомайском районе


При виде тумана новосибирцы сразу же поспешили его заснять и выложить фотографии в социальные сети. В подписях к снимкам авторы восхищаются таинственной атмосферой, которую создал утренний туман.

Доброе утречко ..... на улице туманищеееее... морозно немного..... но ничего, пару деньков переждать и будет теплоооооо👏👏👏 впереди завтрак, сборы и вперёд работать, а то что-то последние дни не сильно получается поработать, то в садик, то из садика, то к стоматологу((( А как начинается ваше утро?🤔 Делитесь🤗 . . . . . #утро #новосибирск #туман #мороз #отличноеначалодня #люблюсвоюработу #люблюнасыщенностьвжизни

Публикация от Natalia Agliulina 🔝 (@nataliaagliulina)


Туманное утро🌫 Таинствнно, правда?😊

Публикация от ⭐Евгения⚫Новосибирск⭐ (@zhenya_puteshestvennica)


Туман по дороге на работу #новосибирск #туман #туманище

Публикация от Екатерина Махиня (@makhiniaekaterina)


День начался с того, что я сделала кучу классных фотографий на телефон) очень боялась, что туман быстро растворится, поэтому бегала с телефоном как умалишенная по всему вокзалу 😁 раньше как-то неудобно было фотографировать что-то на телефон в людных местах типа "блин, люди подумают что я странная и вообще", а сейчас как-то все равно, и это очень удобно, столько красивых фотографий сразу появляется) #100happydayschallenge #day8 #morning #siberia #spring #railway #railwaystation #moodygrams #moody #misty #fog #grey #новосибирск #туман #дорога

Публикация от Вика (@vikamitrohina)


#нск #нск54 #туман #утро #nsk #весенний #такоевотдоброеутро

Публикация от Alexandr Katkov (@alexandr_katkov)

Кроме того, туман окутал Бердск и Кольцово.


#туман #утро #водонапорнаябашня #бердск #nofilter

Публикация от Анна (@anna_vzvyke)


#кольцовоновосибирск #кольцово #кольцовонсо #ктожесутратакмногокурит#туман

Публикация от Татьяна Финникова (@tato4ka1990)

В прошлый раз настолько же плотный туман новосибирцы наблюдали 18 марта. «Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной (1, 2), instagram.com (3–9)

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