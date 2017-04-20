Новосибирцев восхитил повисший над городом плотный туман
Сегодня утром новосибирцы заметили над городом плотный живописный туман и поспешили запечатлеть его на фото.
Утренний туман опустился на город и ухудшил видимость на городских магистралях. Например, такую картину можно наблюдать в Первомайском районе на ул. Звездной.
При виде тумана новосибирцы сразу же поспешили его заснять и выложить фотографии в социальные сети. В подписях к снимкам авторы восхищаются таинственной атмосферой, которую создал утренний туман.
Кроме того, туман окутал Бердск и Кольцово.
В прошлый раз настолько же плотный туман новосибирцы наблюдали 18 марта. «Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной (1, 2), instagram.com (3–9)