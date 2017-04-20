Новосибирским театрам дали 3 «Золотые маски» за немой спектакль и красивые костюмы

Вечером 19 апреля в Москве в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска», новосибирские театры «Красный факел» и «Старый дом» стали лауреатами в 3 номинациях.





Спектакль «Три сестры»

Как сообщили организаторы «Золотой маски», специальную премию жюри драматического театра и театра кукол получил ансамбль актеров из спектакля «Три сестры» (постановка на жестовом языке от театра «Красный факел»).







«Мы ошалели от радости и не скрываем этого», — описали свои эмоции представители «Красного факела» в Instagram.

Repost from @katerinayakimova Три сестры. Спецприз жюри за выдающийся актерский ансамбль @red_torch Публикация от Театр «Красный факел» 🎭 (@red_torch) Апр 19 2017 в 12:20 PDT

Еще две «Золотые маски» выиграл театр «Старый дом». Награды удостоилась работа художника по костюмам Елены Турчаниновой в фантастической опере «Снегурочка». Этот же спектакль победил в конкурсе «Эксперимент», который посвящен поиску новых выразительных средств в театре.





Спектакль «Снегурочка»





«Тысяча слов благодарности всей постановочной команде и артистам, цехам и администрации! Елена Турчанинова, Александр Маноцоков, Галина Пьянова, Антон Болкунов, Александр Рязанцев, Олег Жуковский, Анна Зиновьева, Мария Красилова и все-все наши актеры, поющие, молчащие, играющие, пантомиму показывающие, красиво существующие, поздравляем!» — говорится в сообщении на сайте театра «Старый дом».







В прошлом году новосибирские театры «Золотой маски» не получили, хотя и претендовали на нее.