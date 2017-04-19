Чиновники обеспокоились судьбой березового леса в Ложке после жалоб жителей

Жителей Ложка возмутила перспектива застройки березового леса возле их домов

Региональный минстрой совместно с прокуратурой проверит законность выделения более 78,6 тыс. кв. м березового леса под жилищное строительство.







Как сообщил в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ министр строительства и ЖКХ Новосибирской области Сергей Боярский, ведомство совместно с прокуратурой устроило внеплановую проверку по вопросу включения земельного участка на юге Барышевского сельсовета в зону жилой застройки.







По данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью более 78,6 тыс. кв. м в северной части поселка Ложок был поставлен на кадастровый учет в конце декабря прошлого года. Согласно обновленным данным, его разрешено использовать для жилищного строительства.







Передача лесополосы, отделяющей индивидуальные дома поселка от дороги между Ложком и Каменушкой, под комплексное строительство возмутила местных жителей. Они опасались, в частности, что вырубка березового леса приведет к заснеживанию дорог в поселке, а новое зонирование территорий фактически позволит строить в Ложке высотные дома. В минстрое же заверили, что ведомство на очередных публичных слушаниях, которые должны были пройти в понедельник, 17 апреля, поддержит предложение об ограничении этажности до 4 этажей включительно. Результаты слушаний пока не публиковались.







Кроме того, местные жители выражали намерение отстоять лес и перевести его в рекреационную зону. Как следует из ответа главы минстроя, во время предыдущих публичных слушаний по зонированию Ложка предложений о смене функций территории не поступало. «В то же время министерством в настоящее время рассматривается возможность изменения функционального зонирования территории на рекреацию в соответствии с пожеланиями граждан, не имевших возможности принять участие в публичных слушаниях и заявивших свои предложения после их завершения», — отмечается в ответе Сергея Боярского.







Ранее в суд направились иски о признании недействительными сделок по продаже участков на полуострове у села Морозово: по версии прокуратуры, администрация Морозовского сельсовета и администрация района незаконно передали в частную собственность не разграниченные госземли.