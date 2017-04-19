Общественники начали мерить ширину ям на дорогах Новосибирска

Измерение ям

Сегодня в Новосибирске началась ежегодная общественная акция «Весенний слалом» — активисты взялись за проверку качества дорог.





«Нам приходит множество жалоб новосибирцев. Сделали даже карту ям. Сейчас по наиболее опасным участкам совместно с "Авто-Мото Ассоциацией" проводим рейд. Сегодня — по правому берегу, завтра поедем по левому. Были в Октябрьском районе на ул. Лобова. Участок на гарантии, но уже развалился. Потом были на Промышленной, которая была полностью отремонтирована в прошлом году, но там тоже ямы. И еще были на ул. Высоцкого», — рассказал Ростислав Антонов, руководитель движения «Гражданский патруль».







Это уже традиционная акция





По его мнению, наиболее ужасные ямы в Новосибирске сейчас можно наблюдать на Родниках, на ул. Федосеева, Комбинатской. И есть знаменитая на весь город яма на Котовского, которая недавно торжественно отметила годовщину.





По итогам рейда будут составлены жалобы в ГИБДД





Конечная цель акции — описать каждую из обследованных ям и составить жалобу в ГИБДД. «В прошлые годы по итогам наших рейдов целые улицы асфальтировали», — резюмирует Антонов.