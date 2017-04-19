Пассажирку возмутил новосибирский автобус с дырявыми ступеньками





Автобус с дыркой в ступеньке

Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала дырку в автобусе № 32, который идет от вокзала Новосибирск-Главный до Ключ-Камышенского плато.





По словам читательницы НГС.НОВОСТИ по имени Ирина, которая предоставила в редакцию фото автобуса, она регулярно пользуется этим маршрутом, но такое плачевное состояние ступенек увидела впервые.





«Если такое со ступеньками, сквозь которые улицу видно, происходит, то что там с тормозами? И вообще весь автобус по периметру был прогнивший. Рядом с водителем тоже были дырки», — утверждает пассажирка.







Зимой одну из пассажирок автобуса № 45 возмутило то, что стекло перед водителем полностью замерзло и он вручную очищал его, чтобы видеть дорогу. Тогда перевозчик объяснил это поломкой и заверил, что автобус почти сразу отправили на ремонт.