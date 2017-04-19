Хоккеист «Сибири» из Чехии увяз в снегу на джипе под Новосибирском

Александр Салак увяз под Новосибирском в снегу
Александр Салак увяз под Новосибирском в снегу

Жена вратаря новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Александра Салака выложила фотографию мужа, застрявшего в снегу на джипе в сельской местности.


Миша Салак опубликовала снимок сегодня, 19 апреля, в своем профиле в соцсети «Инстаграм». Судя по фото, джип застрял в снегу, но у голкипера это особого расстройства не вызвало — он стоял рядом и улыбался.


Очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что Салак застрял 16 апреля в Тогучинском районе, а вытащили машину при помощи УАЗа.


Салак играет за Сибирь на позиции вратаря с декабря 2014 года. Осенью прошлого года в матче со «Спартаком» получил тяжелую травму колена. У Салака четверо детей.  

Анна Наумцева
Фото instagram.com/misasalak

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