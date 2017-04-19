Власти пообещали врачам по миллиону за переезд из Новосибирска

На этой неделе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, в котором обещает выплатить по 1 млн руб. каждому врачу, переехавшему работать в село.


Врачу придется отработать 5 лет в сельской больнице, чтобы получить 1 млн руб.
Врачу придется отработать 5 лет в сельской больнице, чтобы получить 1 млн руб.

Миллион рублей компенсации достанется медику, который решит переехать работать в село или поселок городского типа Новосибирской области, сообщается в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства.


«В 2017 году заложено финансирование на привлечение 125 специалистов. Участие в программе предусматривает обязательство отработать в медицинской организации 5 лет», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения НСО. Врачам, которые хотят работать в селе, должно быть менее 50 лет.


В 2016 году по 1 млн руб. получили 109 врачей, которые устроились в 22 больницы Новосибирской области, пояснили в минздраве.


Больше всего врачей трудоустроились в Новосибирскую клиническую ЦРБ (14 человек), Новосибирскую районную больницу № 1 (14) и Ордынскую ЦРБ (12). Они устроились по 27 специальностям: больше всего оказалось участковых педиатров (15 человек), терапевтов (13) и хирургов (13).


По информации минздрава, всего с 2012 года в районы Новосибирской области приехали 439 врачей, и с каждым годом число переезжающих специалистов возрастает.


В 2017 году Владимир Городецкий также поручил построить в Новосибирской области 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Часть ФАПов включает в себя служебное жилье для медиков — это благоустроенные квартиры с отделкой и автономным источником теплоснабжения.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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