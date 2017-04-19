Левый берег встал в пробки из-за неработающих светофоров

Вместе с отключением света сломались светофоры и встали троллейбусы с трамваями
Вместе с отключением света сломались светофоры и встали троллейбусы с трамваями

Специалисты АО «РЭС» продолжают устранять последствия аварийного отключения электричества, которое затронуло Ленинский район Новосибирска.


«В течение часа планируем полностью подключить все объекты», — рассказали НГС.НОВОСТИ в диспетчерской.


По данным Яндекс.Пробки и очевидцев, светофоры до сих пор не работают рядом с пл. Станиславского. Также тяжелой остается ситуация на пл. Труда. Из-за вставших троллейбусов, по данным Яндекс.Пробки, образовалась пробка на Октябрьском мосту.


«Пассажиры вынуждены сидеть в троллейбусах посредине моста, многие не в силах идти пешком в такую погоду по мосту. Ни один проезжающий мимо транспорт не останавливается. В диспетчерской троллейбусного депо посылают пассажиров матом, предлагают сидеть и ждать», — пожаловалась в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ по имени Оксана.


Общая ситуация с пробками оценивается на 6 баллов, но у Октябрьского моста проехать очень тяжело
Общая ситуация с пробками оценивается на 6 баллов, но у Октябрьского моста проехать очень тяжело


Кроме того, карта Яндекс.Пробки показывает несколько ДТП на ул. Ватутина и в центре Новосибирска. В глухих пробках погрязли Красный проспект и ул. Кирова.


Напомним, о массовом отключении электричества стало известно сегодня после обеда. Оно произошло из-за пожара на ул. Большой — сработала автоматика на высоковольтной линии.

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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