Левый берег встал в пробки из-за неработающих светофоров
Специалисты АО «РЭС» продолжают устранять последствия аварийного отключения электричества, которое затронуло Ленинский район Новосибирска.
«В течение часа планируем полностью подключить все объекты», — рассказали НГС.НОВОСТИ в диспетчерской.
По данным Яндекс.Пробки и очевидцев, светофоры до сих пор не работают рядом с пл. Станиславского. Также тяжелой остается ситуация на пл. Труда. Из-за вставших троллейбусов, по данным Яндекс.Пробки, образовалась пробка на Октябрьском мосту.
«Пассажиры вынуждены сидеть в троллейбусах посредине моста, многие не в силах идти пешком в такую погоду по мосту. Ни один проезжающий мимо транспорт не останавливается. В диспетчерской троллейбусного депо посылают пассажиров матом, предлагают сидеть и ждать», — пожаловалась в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ по имени Оксана.
Кроме того, карта Яндекс.Пробки показывает несколько ДТП на ул. Ватутина и в центре Новосибирска. В глухих пробках погрязли Красный проспект и ул. Кирова.
Напомним, о массовом отключении электричества стало известно сегодня после обеда. Оно произошло из-за пожара на ул. Большой — сработала автоматика на высоковольтной линии.
Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)