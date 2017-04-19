Сибиряк отсудил деньги у аквапарка за травму на водной горке

Житель Новокузнецка отсудил компенсацию морального вреда у новосибирского аквапарка после того, как получил травму во время катания с водной горки.


Посетитель отсудил у аквапарка гораздо меньше, чем хотел
Посетитель отсудил у аквапарка гораздо меньше, чем хотел

Происшествие случилось 15 октября 2016 года.


«В результате превышения максимально допустимого веса рафт, в котором находились посетители аквапарка (4 человека), перевернулся. <…> Истец получил ссадину», — описали свое видение ситуации в ООО «Аквапарк Аквамир».


После произошедшего посетитель аквапарка обратился в мировой суд в Новокузнецке.


В аквапарке пояснили, что изначально истец хотел вернуть 3800 руб. за услуги аквапарка и получить компенсацию морального вреда — 80 тыс. руб., но в суде снизил свои требования по моральному вреду до 20 тыс. руб. Мировой судья частично удовлетворил требования истца: он взыскал с аквапарка 950 руб. за услуги и 500 руб. компенсации морального вреда.


«Конечно, эта сумма несоизмерима с потраченными нервами и деньгами. Но правосудие все-таки торжествует. Людям, посещающим аквапарк, хотел бы сказать, чтобы не думали, что правда всегда на их стороне. Ради доказательств своей правоты мне пришлось потратить очень много времени и сил», — заявил Константин Бурин. Его слова приводят «Новосибирские новости».


Как уточняет издание, происшествие случилось на аттракционе «Аквасфера». Отдыхающие перевернулись на надувном плоту внутри трубы, травмы получили все четверо.


Сотрудники аквапарка заявили, что они не вполне согласны с решением мирового судьи. По их словам, утром 15 октября 2016 года инструктор аквапарка основательно проверил эту водную горку, прежде чем допустить ее к работе: убедился, что в лотках для старта и финиша хватает воды, посмотрел, нет ли трещин, неровностей, препятствий для скольжения, нет ли мусора и повреждений в финишном лотке. Кроме того, инструкторы сами три раза спустились с горки. Замечаний к аттракциону не было.


В аквапарке уверены: истец и его друзья получили травмы из-за того, что пренебрегли правилами посещения аквапарка.


«При соблюдении всех правил и требований инструкторов возможность получения каких-либо травм сведена к нулю», — заявили в ООО «Аквапарк Аквамир».


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о двух курьезных случаях, произошедших в новосибирском аквапарке. В октябре 2016 года стройная девушка застряла посередине одной из горок из-за своего маленького веса. А спустя три месяца в неприятную ситуацию в аквапарке попал 8-летний ребенок — его нога застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна. Вызволять ребенка пришлось спасателям.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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