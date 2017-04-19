В Новосибирской области стало больше преступных группировок





В Новосибирской области снизилось количество зарегистрированных преступлений

За первые три месяца 2017 года в Новосибирской области снизилось количество убийств, краж и грабежей, но активизировались преступные группы.





Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, в первом квартале этого года на территории области зарегистрировали 9,9 тыс. преступлений — это на 17 % меньше, чем в первом квартале 2016 года. Положительную динамику правоохранительные органы отмечают в Сибири и по стране в целом.







Так, в Новосибирской области стали меньше регистрировать тяжкие и особо тяжкие преступления (с 2954 в первом квартале 2016 года до 2234 в 2017 году). Стало меньше убийств (с 60 до 54), хулиганств (с 15 до 10) и изнасилований (с 27 до 11). Кроме того, снизилось количество краж, грабежей, разбоев, угонов, мошенничеств и преступлений, связанных с наркотиками.









Также в ведомстве отметили небольшое снижение числа преступлений, совершенных рецидивистами.





При этом количество преступлений, которые совершили организованные преступные группы, увеличилось со 130 до 145. Сейчас правоохранители нашли 43 человека, которые были членами таких группировок — это на 87 % больше, чем за тот же период прошлого года.





Раскрываемость преступлений в Новосибирской области составила 62 %, тогда как в прошлом году — 53 %. В прокуратуре пояснили, что до сих пор остались нераскрытыми более 3,4 тыс. преступлений — это одно причинение тяжкого вреда здоровью, 3 разбоя, 95 грабежей и 2,3 тыс. краж.







Напомним, недавно следователи предъявили обвинение по одному из самых громких и объемных уголовных дел — 52-летнего новосибирца подозревают в серийном убийстве женщин легкого поведения.