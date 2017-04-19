В Новосибирской области стало больше преступных группировок


В Новосибирской области снизилось количество зарегистрированных преступлений
В Новосибирской области снизилось количество зарегистрированных преступлений

За первые три месяца 2017 года в Новосибирской области снизилось количество убийств, краж и грабежей, но активизировались преступные группы.


Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, в первом квартале этого года на территории области зарегистрировали 9,9 тыс. преступлений — это на 17 % меньше, чем в первом квартале 2016 года. Положительную динамику правоохранительные органы отмечают в Сибири и по стране в целом.


Так, в Новосибирской области стали меньше регистрировать тяжкие и особо тяжкие преступления (с 2954 в первом квартале 2016 года до 2234 в 2017 году). Стало меньше убийств (с 60 до 54), хулиганств (с 15 до 10) и изнасилований (с 27 до 11). Кроме того, снизилось количество краж, грабежей, разбоев, угонов, мошенничеств и преступлений, связанных с наркотиками.



Также в ведомстве отметили небольшое снижение числа преступлений, совершенных рецидивистами.


При этом количество преступлений, которые совершили организованные преступные группы, увеличилось со 130 до 145. Сейчас правоохранители нашли 43 человека, которые были членами таких группировок — это на 87 % больше, чем за тот же период прошлого года.


Раскрываемость преступлений в Новосибирской области составила 62 %, тогда как в прошлом году — 53 %. В прокуратуре пояснили, что до сих пор остались нераскрытыми более 3,4 тыс. преступлений — это одно причинение тяжкого вреда здоровью, 3 разбоя, 95 грабежей и 2,3 тыс. краж.


Напомним, недавно следователи предъявили обвинение по одному из самых громких и объемных уголовных дел — 52-летнего новосибирца подозревают в серийном убийстве женщин легкого поведения.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова
Инфографика автора

Прочтений: 4534
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено