Автобус с отказавшими тормозами собрал 6 авто в центре Новосибирска

Участники ДТП

На спуске с Октябрьской магистрали случилось массовое ДТП с участием автобуса № 18 и 6 машин.





«У автобуса, не доезжая до перекрестка с ул. Каменская, отказали тормоза. Он собрал Nissan March, Nissan Sunny, Hyundai i30, "Волгу", Honda HR-V и Toyota Axio. Сначала автобус ударил "Марч", который от удара отлетел вправо в "Санни". Далее автобус попал между рядами, где сначала ударил и сместил влево "Хонду", далее ударил "Волгу", а "Волга" отлетела в "Тойоту"», — описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».







ДТП случилось в 16:10 и не обошлось без пострадавших. Водителя-девушку увезла «скорая помощь» с подозрением на сотрясение мозга. Также аваркомы говорят, что девушка пожаловалась на боль в колене.











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Аварии, в которых сталкиваются больше трех машин, для Новосибирска не редкость. Например, НГС.НОВОСТИ писали про ДТП на ГБШ, где пострадал ребенок. Как выяснилось позже, с мальчиком все хорошо, его почти сразу отпустили из больницы.