Новосибирцы отдали для больниц области 9 тысяч литров крови

Накануне национального Дня донора, который отмечают 20 апреля, Новосибирский центр крови подсчитал, сколько человек успели помочь больным горожанам в 2017 году, — за 5 лет число сознательных новосибирцев выросло на 15 %.







Новосибирский центр крови

С января 2017 года доноры Новосибирской области отдали 9261 л крови, из них получено 1855 л плазмы, 3157 л эритроцитов, а также 5865 доз тромбоцитов, рассказали в Новосибирском клиническом центре крови. За весь 2016 год новосибирские доноры сдали более 40 тыс. л цельной крови.











«Популяризация донорства, а также совершенствование работы службы крови, создание максимально комфортных условий для человека, пришедшего сдавать кровь, безусловно, повлияли на портрет донора. Сегодня это в основном молодые люди, ведущие активный образ жизни, сдающие кровь осознанно и безвозмездно», — пояснили в центре крови.











Кровь нужна людям с болезнями гематологического профиля и пострадавшим в происшествиях, женщинам с кровотечениями в послеродовом периоде и т.д. В 2012 году кровь и ее компоненты получили 18 тыс. человек, а в 2016 году — более 20 тыс. человек.







По информации врачей центра, сейчас уже нет больших всплесков активности доноров в праздничные дни и на выездных акциях, когда на пл. Ленина стоит большая фура для желающих сдать кровь.











«Доноры, сдавшие кровь однажды, как правило, возвращаются на донорские пункты для повторных кроводач, что позволяет поддерживать объем запасов на относительно постоянном уровне», — заверили врачи.







В этом году центр крови показал НГС.НОВОСТИ свои секретные лаборатории с впечатляюще дорогим оборудованием и описал портрет типичного новосибирского донора.