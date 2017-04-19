Новосибирцы отдали для больниц области 9 тысяч литров крови

Накануне национального Дня донора, который отмечают 20 апреля, Новосибирский центр крови подсчитал, сколько человек успели помочь больным горожанам в 2017 году, — за 5 лет число сознательных новосибирцев выросло на 15 %.


Новосибирский центр крови
Новосибирский центр крови

С января 2017 года доноры Новосибирской области отдали 9261 л крови, из них получено 1855 л плазмы, 3157 л эритроцитов, а также 5865 доз тромбоцитов, рассказали в Новосибирском клиническом центре крови. За весь 2016 год новосибирские доноры сдали более 40 тыс. л цельной крови.


Новосибирцы отдали для больниц области 9 тысяч литров крови (инфографика)


«Популяризация донорства, а также совершенствование работы службы крови, создание максимально комфортных условий для человека, пришедшего сдавать кровь, безусловно, повлияли на портрет донора. Сегодня это в основном молодые люди, ведущие активный образ жизни, сдающие кровь осознанно и безвозмездно», — пояснили в центре крови. 


Новосибирцы отдали для больниц области 9 тысяч литров крови (инфографика)


Кровь нужна людям с болезнями гематологического профиля и пострадавшим в происшествиях, женщинам с кровотечениями в послеродовом периоде и т.д. В 2012 году кровь и ее компоненты получили 18 тыс. человек, а в 2016 году — более 20 тыс. человек.


По информации врачей центра, сейчас уже нет больших всплесков активности доноров в праздничные дни и на выездных акциях, когда на пл. Ленина стоит большая фура для желающих сдать кровь.


Новосибирцы отдали для больниц области 9 тысяч литров крови (инфографика)


«Доноры, сдавшие кровь однажды, как правило, возвращаются на донорские пункты для повторных кроводач, что позволяет поддерживать объем запасов на относительно постоянном уровне», — заверили врачи. 


В этом году центр крови показал НГС.НОВОСТИ свои секретные лаборатории с впечатляюще дорогим оборудованием и описал портрет типичного новосибирского донора.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Инфографика Николая Гурьянова, Ильи Циммермана

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