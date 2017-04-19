«СИБЭКО» раскритиковало решение губернатора отменить рост тарифов ЖКХ на 15 %

В «СИБЭКО» уверены, что за счет новых тарифов можно было финансировать модернизацию сетей и избежать коммунальных аварий
В «СИБЭКО» уверены, что за счет новых тарифов можно было финансировать модернизацию сетей и избежать коммунальных аварий

В АО «СИБЭКО» раскритиковали решение губернатора Владимира Городецкого отменить 15-процентное повышение тарифов на горячую воду и теплоснабжение, поскольку оно идет «вразрез с экономическими реалиями». Об этом говорится в официальном комментарии компании, предоставленном в ответ на запрос редакции НГС.НОВОСТИ.


Напомним, сегодня, 19 апреля, губернатор НСО Владимир Городецкий объявил об отмене 15-процентного роста тарифов ЖКХ, который должен был произойти с 1 июля 2017 года. Вместо этого платежки по «коммуналке» новосибирцев вырастут на 4 %.


«АО "СИБЭКО" всегда придерживалось принципов последовательности, поэтому решение о дальнейших действиях компании будет принято только после проведения всестороннего анализа ситуации», — говорится в ответе компании.


В «СИБЭКО» уверены, что «непоследовательность в принятии решений создает прецедент увеличения рисков ведения бизнеса для остальных предпринимателей и мешает полноценной реализации значимых для региона проектов».


Ранее сообщалось, что с начала 2-го полугодия 2017 года отопление должно было подорожать на 14,9 % (до 1360,8 руб. за 1 Гкал), горячая вода — на 15,9 % (до 111,5 руб. за 1 куб. м). «СИБЭКО» планировало направить дополнительную выручку от повышения тарифов на реализацию инвестиционных программ по модернизации сетей.

Михаил Руднев
Фото Татьяны Фатеевой

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