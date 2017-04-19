Муковоз протащил иномарку через рельсы перед тепловозом

Днем 19 апреля в Новосибирске не успевший затормозить грузовик с мукой устроил ДТП на ж/д переезде перед приближающимся тепловозом.


Фото с места аварии
Фото с места аварии

Авария произошла в 13:00 на Бердском шоссе. По словам аваркомов, микроавтобус Toyota Noah ехал со стороны пр. Строителей в сторону ул. Русской в левом ряду и остановился перед технологическим ж/д переездом, который закрылся из-за проезжавшего тепловоза.


«В этот момент позади двигающийся муковоз Ford, не успевая затормозить перед микроавтобусом, начал уходить на разделительную полосу, но избежать столкновения не удалось. Муковоз ударил микроавтобус и протащил его через закрытый переезд перед тепловозом на 25 метров вперед», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель муковоза пояснил, что тепловоз ехал медленно и только подъезжал к краю проезжей части. 


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Далеко не все происшествия на железной дороге заканчиваются настолько благополучно. В первой половине апреля электричка, ехавшая из Черепаново в Барнаул, сбила идущего по путям мужчину на станции Безменово. Пострадавший лишился обеих ног.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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