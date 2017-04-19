От главного вокзала запускают новый автобус до крупного микрорайона

С завтрашнего дня в Новосибирске появится новый автобусный маршрут №38, который свяжет вокзал Новосибирск-Главный и микрорайон «Новомарусино».







Как сообщает департамент транспорта мэрии Новосибирска, автобусы будут ходить по ул. Большая, 2-я Станционная, Станционная, через пл. Энергетиков, Димитровский мост и пл. Гарина-Михайловского. В обратном направлении будут проезжать Вокзальную магистраль, пр. Димитрова, а затем — Димитровский мост.







Схема нового маршрута





Этот автобусный маршрут, по данным 2ГИС, станет седьмым для связи «Новомарусино» с другими частями города. Также до микрорайона можно доехать на маршрутном такси.







Транспортная схема в Новосибирске постоянно совершенствуется. Недавно НГС.НОВОСТИ писали, что автобус от «МЕГИ» пустили до «Матрешкиного двора».