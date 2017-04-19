Боксер Александр Поветкин открыл в Новосибирске бойцовский клуб

18 апреля в Новосибирске открылся филиал московской сети бойцовских клубов Vityaz Fight.


На открытие приехали соучредители клуба — олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Поветкин и предприниматель Эдуард Филбегер. В открытии также участвовал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.


Александр Поветкин слева. Фото instagram.com/vityazfightclubnsk
Александр Поветкин слева. Фото instagram.com/vityazfightclubnsk

«Есть специалисты по боксу, борьбе, смешанным единоборствам, и человек, который тренируется, может себя подтянуть или в ударной технике, или борцовской. И, конечно, специалисты по восстановлению, потому что много травм у ребят происходит, и я считаю, что специалист, который правильно, вовремя ликвидирует эту травму или не допустит, большое дело», — рассказал Александр Поветкин в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».


Поветкин добавил, что дети из малоимущих семей будут тренироваться в клубе бесплатно.

Техническое открытие клуба Vityaz Fight на ул. Гоголя, 15 состоялось около месяца назад, рассказал корреспонденту НГС представитель клуба. Главным тренером назначен мастер спорта по дзюдо, самбо, один из первых бойцов ММА Максим Тарасов. Сейчас в клубе проходят тренировки по боксу, тайскому боксу, ММА, кикбоксингу, боевому самбо, грэпплингу. Занятия стоят от 2 тыс. руб. в месяц.

«Мы будем делать специальные социальные программы для детей. Потому что мы считаем, пусть лучше они проводят свое время в спортивных залах, тренируются, вырабатывают волю к победе, чем они будут проводить время на улицах неизвестно где и с кем», — заявил управляющий клубом Максим Лейдерман.


Сегодня, 19 апреля, Александр Поветкин и его тренер Иван Кирпа проведут в клубе мастер-класс.


Кроме Vityaz Fight в Новосибирске работают клубы единоборств: «Рост», «Медведь», «Белые тигры», «Путь» и др.


В Новосибирске часто открываются новые спортивные клубы: недавно заработал детский «Центр начальной спортивной подготовки», где тренеры и ученые определят, в каком виде спорта ребенок достигнет больших успехов.

Ксения Евдокимова
Фото instagram.com

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