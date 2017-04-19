В Ленинском районе из-за пожара вышли из строя светофоры

Причина массового отключения света — пожар в частном секторе
Причина массового отключения света — пожар в частном секторе

В Ленинском районе Новосибирска аварийно отключили электричество — на ул. Котовского, Станиславского и Пархоменко нет света в домах и не работают светофоры.


Эту информацию подтвердили в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении, добавив, что пока не знают, когда светофоры вновь начнут работать.


«Выехали две наших бригады из двух филиалов. Там произошло автоматическое отключение линии воздушной 110 киловольт. Говорят, что это из-за пожара на ул. Большой. В результате температурные перепады привели к тому, что автоматика на высоковольтной линии сработала», — пояснили в АО «РЭС».


Также на месте аварии работают специалисты городских электрических сетей — точный срок устранения аварии специалисты назвать не смогли. Но в АО «РЭС» отметили, что постараются подключить свет в течение двух часов.


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как от перебоев с электричеством страдают жители Пашино. По словам местных жителей, свет отключают регулярно весной и осенью, в среднем раз в 1,5 месяца.



Масштаб отключений оказался более серьезным, чем сообщалось изначально. Из-за перебоев с электричеством встал электротранспорт от пл. Маркса до пл. Труда. Сбились с графика трамваи и троллейбусы.


В диспетчерской левобережного трамвайного депо сообщили, что на «Хлебозаводе» и «Клубе им. Чехова» трамваи уже пошли, но долго стояли и не сразу войдут в расписание.


Также свет отключили в МФЦ на пл. Труда. Очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» жалуются, что застряли там в лифте.   

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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