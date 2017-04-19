В Новосибирске появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Объявление мошенников о покупке банковских карт, висящее на одной из остановок Ленинского района

Новосибирские мошенники освоили новую схему незаконного заработка — для этого они используют объявления о скупке банковских карт.







«Вот это объявление висело на остановке в районе ул. Пархоменко. Но думаю, что такие же объявления расклеены вообще по Ленинскому району», — сообщил читатель НГС.НОВОСТИ, приславший фотографию в редакцию.







По указанному в объявлении номеру трубку долго никто не брал. Однако в банках корреспонденту НГС.НОВОСТИ однозначно ответили, что это одна из мошеннических схем, когда преступники скупают действующие банковские карты, чтобы использовать их в обналичивании незаконных денег. В интернете описывают даже суммы, которые мошенники готовы заплатить за одну карту — до 10 тыс. руб. Уточняется, что это зависит от статуса карты и банка.







«Карта не существует сама по себе, карта — это счет в банке. А счет открывается конкретному лицу. И деньги, которые будут приходить на этот счет, а далее списываться безналичными или сниматься наличными, естественно, будут проходить по вашему счету. Это схема обналичивания денежных средств. Возможно, эти деньги будут поступать на ваш счет от каких-то организаций, может, даже от организаций, которые замечены в террористической деятельности», — пояснила начальник управления, обслуживания и привлечения клиентов новосибирского филиала АКБ «Ланта-Банк» Ирина Можайская.







«Если вы продали свою карту, и впоследствии по ней были проведены неустановленными лицами операции по незаконному обналичиванию — отвечать перед законом будете именно вы как формальный владелец карты.





Известны случаи, когда были даны реальные сроки тем владельцам карт, которые, не подумав, перепродали их по подобным объявлениям», — пояснили в пресс-службы Сибирского банка ПАО Сбербанк.







Схема, как поясняют банковские специалисты, тут такова: средства, полученные в результате, например, хищений со взломанных счетов, переводятся на купленную карту, после чего обналичиваются через банковские терминалы специально нанятыми для этого людьми — «обнальщиками».







В пресс-службе новосибирской областной полиции уточнили, что по описанной мошеннической схеме с покупкой банковских карт уголовные дела еще не заводились — этот вид обмана для Новосибирска достаточно новый.





В последнее время, уточнили в полиции, увеличивается количество случаев съема денег с карточек с помощью подобранных чеков, выброшенных после выполненных операций в личном кабинете онлайн-банка. На этих чеках указываются идентификаторы и пароли для входа в кабинет, которые преступнику остается только ввести в терминал.







В банках напомнили, что передавать такие персональные данные банковской карты, как ПИН-код, пароль от интернет-банка и короткий номер на обороте, нельзя никому, даже сотрудникам полиции. А карта становится бесполезной для различных мошеннических схем, если ее срок действия закончен или она заблокирована банком, что необходимо сделать сразу же в случае ее потери.







В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о мошеннической схеме, связанной с покупкой дешевых товаров через интернет, в частности авиабилетов, об SMS-мошенниках, действующих якобы от лица банка, и о мошеннической схеме, где владельцу банковской карты даже могут позвонить с федерального номера Сбербанка.