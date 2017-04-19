Самый богатый депутат Заксобрания отчитался о своей вилле в Таиланде

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области задекларировали свои доходы за 2016 год.





Александр Манцуров задекларировал годовой доход в 81,3 млн руб.

Парламентарием с самым большим доходом стал Александр Манцуров — совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант». За прошедший год он заработал 81,3 млн руб. — существенно меньше, чем в 2015 году. Депутату принадлежат квартира площадью 154 кв. м, 2 помещения и часть земельного участка в России, а также вилла в Таиланде, снегоход и прицеп к легковой машине. Ребенок депутата владеет половиной квартиры площадью 118,8 кв. м и местом в паркинге.





На втором месте по объему дохода оказался Александр Кулинич — 55 млн руб. В его собственности — жилой дом площадью 355 кв. м и участок под строительство дачи. Супруге депутата принадлежат квартира (114,5 кв. м), жилой дом (230,3 кв. м), земля под дачу, 2 нежилых помещения, часть подземной автостоянки и Lexus RX 350.







Третье место занял Юрий Зозуля — 38,8 млн руб. Также он задекларировал место в паркинге и два автомобиля — Toyota Sequoia и Lexus LS 460. На его супругу оформлен BMW X6.







Самым низким оказался доход депутата Валентина Сичкарева, заработавшего за год 152,5 тыс. руб. Депутат владеет квартирой площадью 103,2 кв. м, парковочным местом и «Тойотой Лэнд Крузер 200». Жене депутата принадлежат 2 садовых участка, нежилое помещение, квартира (122,7 кв. м) и дом (427,2 кв. м).







Председатель Заксобрания Андрей Шимкив задекларировал 11,3 млн руб. годового дохода. В эту сумму вошли в том числе и те деньги, которые депутату выдали на прошлом месте работы по итогам 2015 года (7,5 млн руб.). Также спикер Заксобрания владеет тремя земельными участками под строительство частных домов, двумя жилыми домами (251,9 и 390,4 кв. м) и гаражом. В собственности его супруги — Toyota RAV4, две квартиры (74,8 и 25 кв. м), нежилое помещение и участок для садоводства.





Среди жен депутатов самый большой годовой доход получила супруга Юрия Шпакова — 68,3 млн руб., в то время как сам парламентарий заработал примерно на 33 млн руб. меньше жены.







Ранее о своих доходах отчитались сенаторы и депутаты Госдумы от Новосибирской области.