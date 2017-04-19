Мэрия объяснила укладку асфальта в лужи на новосибирских улицах

Мэрия уверяет, что следит за качеством дорожных работ
Мэрия уверяет, что следит за качеством дорожных работ

Департамент транспорта мэрии Новосибирска отреагировал на возмущение жителей, что «асфальт кладут в лужи», и рассказал, какие виды дорожных работ можно выполнять в дождь.


«При неблагоприятных погодных условиях используется холодный асфальтобетон, диапазон температур укладки которого — от –15 до +40 градусов при условии очистки ямы от грязи, пыли, снега и воды.


Кроме того, при наличии влаги на дороге допускается засыпка ям высечкой, т.е. измельченным асфальтом, либо щебнем»,


 — сообщил департамент на своей официальной странице «ВКонтакте».


Вероятно, именно эти работы попали в объектив видеорегистратора одного из новосибирцев 17 апреля. Он выложил запись на YouTube и высказал свое удивление.


В мэрии заверили, что, если подрядные организации выполняют работу с нарушением технологического режима или выполненная работа по каким-то причинам не соответствует качеству, такие работы не принимаются. Все этапы дорожных работ проходят под контролем.

Анна Наумцева
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