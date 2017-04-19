Мэрия объяснила укладку асфальта в лужи на новосибирских улицах

Мэрия уверяет, что следит за качеством дорожных работ

Департамент транспорта мэрии Новосибирска отреагировал на возмущение жителей, что «асфальт кладут в лужи», и рассказал, какие виды дорожных работ можно выполнять в дождь.







«При неблагоприятных погодных условиях используется холодный асфальтобетон, диапазон температур укладки которого — от –15 до +40 градусов при условии очистки ямы от грязи, пыли, снега и воды.





Кроме того, при наличии влаги на дороге допускается засыпка ям высечкой, т.е. измельченным асфальтом, либо щебнем»,





— сообщил департамент на своей официальной странице «ВКонтакте».







Вероятно, именно эти работы попали в объектив видеорегистратора одного из новосибирцев 17 апреля. Он выложил запись на YouTube и высказал свое удивление.







В мэрии заверили, что, если подрядные организации выполняют работу с нарушением технологического режима или выполненная работа по каким-то причинам не соответствует качеству, такие работы не принимаются. Все этапы дорожных работ проходят под контролем.

