На Новосибирск идет новая волна тепла до +19

К выходным синоптики обещают до +19 градусов
К выходным синоптики обещают до +19 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — погода будет неустойчивой, с чередованием дождей и солнца, а в самый теплый день столбик термометра поднимется до +19 градусов.


«Погода остается неустойчивой благодаря движению циклонических возмущений, которые чередуются с областями повышенного атмосферного давления. Поэтому полсуток будут осадки, потом сутки ясной погоды и снова дожди», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, завтра ночью будет дождь, а днем уже будет солнечно. Ночью 20-го стоит ждать от 0…+5 градусов, 21 апреля ночью ожидается вторжение холодного фронта, температура опустится до –5 градусов. 


«Днем завтра будет прохладно: +4…+9. А 21 и 22 апреля постепенное повышение до +12…+19 градусов» , — сообщил Ренад Ягудин. 


Уже сейчас в Новосибирске можно видеть первые листья, а массово деревья зазеленеют к концу апреля.

Анна Наумцева
Фото Юлии Шипицыной

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