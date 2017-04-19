На Новосибирск идет новая волна тепла до +19

К выходным синоптики обещают до +19 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — погода будет неустойчивой, с чередованием дождей и солнца, а в самый теплый день столбик термометра поднимется до +19 градусов.







«Погода остается неустойчивой благодаря движению циклонических возмущений, которые чередуются с областями повышенного атмосферного давления. Поэтому полсуток будут осадки, потом сутки ясной погоды и снова дожди», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, завтра ночью будет дождь, а днем уже будет солнечно. Ночью 20-го стоит ждать от 0…+5 градусов, 21 апреля ночью ожидается вторжение холодного фронта, температура опустится до –5 градусов.





«Днем завтра будет прохладно: +4…+9. А 21 и 22 апреля постепенное повышение до +12…+19 градусов» , — сообщил Ренад Ягудин.







Уже сейчас в Новосибирске можно видеть первые листья, а массово деревья зазеленеют к концу апреля.