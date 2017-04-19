Ученые СО РАН нашли в кобыльем молоке вещество для лечения рака

В молоке кобылиц нашлись экзосомы
В молоке кобылиц нашлись экзосомы

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН первыми в мире получили экзосомы из лошадиного молока — с их помощью можно будет сделать более щадящей химиотерапию при лечении опухолей.


Об исследовании НГС.НОВОСТИ рассказал кандидат биологических наук Сергей Седых, который участвует в исследовании на базе лаборатории ферментов репарации ИХБФМ СО РАН.


Микроскопические внеклеточные пузырьки — экзосомы — выделяются во внеклеточное пространство клетками многих тканей. Ученые всего мира находили их в том числе в плазме крови, моче, слюне, грудном молоке и других жидкостях организмов млекопитающих. Предполагается, что они есть в организмах многих животных. Для человека они могут быть полезны, прежде всего, как адресный переносчик каких-либо веществ, в том числе и лекарств, пояснил Сергей Седых. К примеру, во время химиотерапии, как правило, страдает весь организм человека — от этого выпадают волосы, ослабляются костные ткани и могут возникнуть проблемы с кишечником. Доставка препаратов непосредственно в опухоль с помощью экзосом, вероятно, поможет избежать негативного эффекта от такого лечения, надеется ученый.


Лаборатория ферментов репарации ИХБФМ СО РАН изучает молоко млекопитающих в течение 25 лет, но недавно ученым удалось получить экзосомы из лошадиного молока, рассказывает Сергей Седых. «Сегодня во всем мире по экзосомам выходит тысяча статей, а по экзосомам молока есть только 26 статей,


экзосомы молока пока еще недостаточно изучены, так что мы в тренде. Перспективы у этого направления очень большие», — уверен ученый.


Такой необычный с первого взгляда выбор биологического материала, по сути, случился благодаря стечению обстоятельств, считает Седых: «Чтобы что-то куда-то доставлять, нужно много экзосом. Их можно выделить из крови, но понятно, что [для исследования] никто литр крови сдавать не будет, к тому же через кровь передаются болезни. Культуры клеток очень дорого стоят, литр — 100 долл., а экзосом из них получается мало. Женщины со своего согласия нам бесплатно приносят свое молоко, у нас есть разрешение этического комитета облбольницы и медакадемии, что это исследование этично. Мы можем выделить из молока много экзосом, но в мире это не очень приветствуется, потому что там этих согласий недостаточно. Коровье молоко интересно, но в Европе все коровы негодные — могут переносить коровье бешенство, поэтому как источник терапии оно не годится. Лошадь не была изучена, и мы решили взять этот материал».


20 литров молока кобылиц для ученых предоставило крупное хозяйство из Ордынского района НСО. «Не с каждым научным центром рядом есть стадо кобыл, поэтому тут нам повезло», — говорит ученый.


Сергей Седых подчеркнул, что исследование только началось и при лучшем сценарии технология щадящей химиотерапии с использованием лошадиных экзосом появится не ранее, чем через 5–10 лет. Сейчас ученые начинают изучение совместимости человеческих клеточных культур и экзосом молока лошади и взаимных реакций. Промежуточные результаты Седых пока не раскрывает.


«Сегодня сложно конкретно прогнозировать, но с помощью экзосом можно доставлять не только препараты для химиотерапии, но и какие-то другие, которым требуется именно адресность. Это, к примеру, могут быть какие-то гормоны», — считает ученый. Кроме того, 2-е перспективное направление использования экзосом — это «жидкая биопсия», при которой пузырьки в режиме реального времени показывают состояние опухоли. Таким образом можно следить за пациентом, не прибегая к болезненным процедурам вроде биопсии. Сейчас эту методику изучают в США, в России же такие работы пока не ведутся.


Новосибирские ученые подходят к изучению молока с совершенно разных сторон. К примеру, год назад биофизик из НГУ научился находить в нем пальмовое масло. 

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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