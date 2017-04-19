Губернатор отменил 15-процентный рост тарифов ЖКХ

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил 15-процентный рост тарифов на ЖКХ с 1 июля 2017 года.





О своем решении Городецкий объявил 19 апреля. Теперь власти вернут рост тарифов на «коммуналку» в Новосибирске на уровень 4 % — такое повышение было разрешено постановлением Правительства РФ.





Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду должен был увеличиться на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожали бы электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).







Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров объяснял повышение тарифов «необходимостью модернизации» сетей АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал».







Новосибирцы возмутились решением губернатора, которое назвал непопулярным и сам губернатор Владимир Городецкий. Тысячи горожан участвовали в митингах против роста тарифов и требовали отставки губернатора и мэра.







Распоряжение о повышении коммунальных тарифов в России с июля 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2016 года. Согласно документу, тарифы должны вырасти в среднем на 4 %. В то же время региональные власти имеют возможность превышать установленные федеральным правительством нормативы и устанавливать другие, но только по согласованию с советами депутатов муниципалитетов.

