Губернатор отменил 15-процентный рост тарифов ЖКХ

Губернатор отменил 15-процентный рост тарифов ЖКХ

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил 15-процентный рост тарифов на ЖКХ с 1 июля 2017 года.


О своем решении Городецкий объявил 19 апреля. Теперь власти вернут рост тарифов на «коммуналку» в Новосибирске на уровень 4 % — такое повышение было разрешено постановлением Правительства РФ.


Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду должен был увеличиться на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожали бы электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).


Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров объяснял повышение тарифов «необходимостью модернизации» сетей АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал».


Новосибирцы возмутились решением губернатора, которое назвал непопулярным и сам губернатор Владимир Городецкий. Тысячи горожан участвовали в митингах против роста тарифов и требовали отставки губернатора и мэра.


Распоряжение о повышении коммунальных тарифов в России с июля 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2016 года. Согласно документу, тарифы должны вырасти в среднем на 4 %. В то же время региональные власти имеют возможность превышать установленные федеральным правительством нормативы и устанавливать другие, но только по согласованию с советами депутатов муниципалитетов.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 669
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено