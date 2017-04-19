Бывшего начальника ЦУГАЭТ Суваряна приговорили к 8 годам

Сегодня, 19 апреля, суд закончил оглашать приговор бывшему руководителю Центра управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска Араму Суваряну, который в 2015 году пытался получить взятку у частного перевозчика Эдуарда Остапенко.





Арам Суварян

Бердский городской суд признал Арама Суваряна виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб.





После отбывания срока Суваряну в течение года нельзя будет занимать руководящие посты в органах власти. Также в колонию строгого режима должен отправиться знакомый Суваряна Артур Маргарян. Он получил 8 лет лишения свободы за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и попытку помочь Суваряну со взяткой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Кроме того, суд оштрафовал Маргаряна на 8 млн руб. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в Бердском городском суде.







Оглашение приговора длилось 4 дня.







Как ранее сообщали в Генпрокуратуре со ссылкой на версию следствия, в 2015 году начальник ЦУГАЭТ Арам Суварян предложил помощь частному перевозчику, который хотел возить пассажиров по одному из городских маршрутов.





Предполагалось, что Суварян поможет предпринимателю победить в конкурсе, который запланирован на июнь 2015 года.







Следователи выяснили, что сначала за свои услуги начальник ЦУГАЭТ попросил 3 млн руб. «В ходе неоднократных переговоров с участием посредника — знакомого Суваряна — Артура Маргаряна, размер взятки снизили до 2 млн руб.», — рассказывали в Генпрокуратуре.







В итоге перевозчик обратился в ФСБ, и ситуацию начали отслеживать оперативники. 8 июня 2015 года предприниматель стал победителем конкурса. А в конце июня в Бердске Артур Маргарян получил от перевозчика 2 млн руб., чтобы передать их Суваряну. После этого его задержали сотрудники службы безопасности. Вскоре под арест попал и Арам Суварян.







Кроме того, в Генпрокуратуре отмечали, что с февраля по июнь 2015 года Артур Маргарян каждый месяц получал от предпринимателя по 150 тыс. руб.





Эти деньги тоже якобы предназначались Суваряну за общее покровительство бизнесу. По версии следствия, таким образом Маргарян похитил у бизнесмена 750 тыс. руб.







Как отмечает «КоммерсантЪ», во время судебных прений гособвинение просило назначить Суваряну 8,5 лет колонии и штраф в 70-кратном размере взятки — 140 млн руб. Кроме того, прокурор настаивал на том, чтобы суд на 2 года лишил Суваряна права занимать руководящие посты в структурах власти. Такое же наказание гособвинитель просил и для Маргаряна.







В свою очередь адвокаты экс-чиновника заявили, что их устроит только оправдательный приговор. Они просили снять с их клиента все обвинения, а дело в отношении него прекратить с формулировкой «за отсутствием события преступления». Летом 2015 года в Новосибирском облсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты на арест, Суварян назвал свое дело «политическим и заказным», писал «КоммерсантЪ».







В прокуратуре Бердска уточняли, что на суде свою вину экс-чиновник полностью не признал. Маргарян, в свою очередь, признал только обвинение в мошенничестве: по его словам, он действительно брал деньги у Эдуарда Остапенко якобы для передачи их высокопоставленным чиновникам, но на самом деле оставлял эти деньги себе.