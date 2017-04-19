Новосибирский 10-классник стал одним из лучших молодых физиков в стране

16-летний ученик лицея № 130 и призер олимпиады Сергей Шерстюк
16-летний ученик лицея № 130 и призер олимпиады Сергей Шерстюк

В Казани прошел финал Всероссийской олимпиады школьников по физике — его призером стал школьник из Новосибирска.


Как сообщили в пресс-службе НГУ, в последнем туре олимпиады приняли участие 5 старшеклассников из Новосибирска. Вместе с ними за победу боролись 270 школьников из 60 регионов России и Белоруссии. Призером стал только один новосибирец — 16-летний ученик СУНЦ НГУ и лицея № 130 в Академгородке Сергей Шерстюк. Ему подарили диплом и медаль.


Сергей рассказал во «ВКонтакте» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что он всегда интересовался физикой и что после школы он планирует поступить на физический факультет и связать свою жизнь с наукой. 


«Учусь как-то не особо напрягаясь, но без троек. Еще [в олимпиадах] по математике участвую, но не очень успешно.


Все рады, олимпиады ведь не каждый день выигрываю, я тоже доволен, но работать дальше надо», — поделился он и посетовал на то, что подготовка к олимпиадам занимает много свободного времени.


Тест состоял из задач по механике, электричеству, газам, а также из экспериментальных заданий, где нужно было измерить показатели сухого льда и пр. По словам старшего преподавателя СУНЦ НГУ Марии Юлдашевой, в этом году задания стали более объемными и приблизились к уровню международных олимпиад.


Добавим, всего по итогам Всероссийской олимпиады по физике вручили более 100 дипломов победителей и призеров.


Напомним, ранее два 10-классника из Новосибирска сконструировали робота, более мощная версия которого может работать на авариях и в ЧС.

Кирилл Шматков
Фото nsu.ru

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