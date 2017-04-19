На обочине крупной магистрали поставили самолет-штурмовик

Студенты новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина собрали из частей самолет-штурмовик 1940-х годов Ил-10 — он станет памятником. 


Сейчас ИЛ-10 полностью собран и стоит перед колледжем им. А.И. Покрышкина на ул. Станционная
Сейчас ИЛ-10 полностью собран и стоит перед колледжем им. А.И. Покрышкина на ул. Станционная


«Реставрационные работы на этом самолете заняли чуть меньше времени, чем на первом (у колледжа уже установлен Як-9. — К.Е.), потому что у нас уже есть определенный опыт работы. В прошлом году с 1 сентября приступили к реставрации этого самолета вплотную. Он тоже был в разобранном виде: фюзеляж отдельно, одного крыла, носовой части не было. Поэтому обшивку, крыло, носовую часть и шасси пришлось изготавливать заново муляжным способом», — рассказали в колледже им. А.И. Покрышкина.


Самолет реставрировали около 20 учащихся колледжа, работы проводили в ресурсном центре «Машиностроитель». Поврежденные элементы обшивки крыла, которые невозможно было восстановить, студенты сделали заново. Параллельно изготавливали чертежи и шаблоны для постройки нового крыла.


Самолету Ил-10 полностью восстановили одно крыло
Самолету Ил-10 полностью восстановили одно крыло


Также реставраторы воссоздали облик моторного отсека, кабины пилота, винт, восстановили приборную панель и элементы электропроводки самолета. На прошлой неделе реставраторы выкатили Ил-10 на площадку у колледжа и начали присоединять к нему крылья.


Сейчас самолет готов, он стоит в парке-музее под открытым небом «Патриот», который устроили на площадке перед колледжем на ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска. Кроме самолета в парке установили бюсты героев Великой Отечественной войны: маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и летчика Виктора Талалихина. В парке планируют собрать все виды военной техники, отметили в колледже. Официальное открытие «Патриота» пройдет 5 мая.


Бюсты Жукова, Рокоссовского и Талалихина
Бюсты Жукова, Рокоссовского и Талалихина


Кроме Ил-10 на территории колледжа стоит памятник истребителю Як-9 времен Великой Отечественной войны, который также собрали студенты.

Ксения Евдокимова

Фото Ренольда Николина (1), Валентина Попова с сайта Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина (2, 3)

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