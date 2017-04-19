В Октябрьском районе задержали мужчину, напавшего на школьника

После сексуального преступления против ребенка на ул. Стофато новосибирских школьников предупредили о том, чтобы они не общались с незнакомыми мужчинами.





Следователи решили добиваться ареста подозреваемого

«Администрация школы № 167 в Октябрьском районе довела до сведения родителей, что в воскресенье, 16 апреля, было совершено нападение на ребенка (мальчика) каким-то мужчиной. Попросили не оставлять детей без присмотра», — написала в редакцию читательница НГС.







Как подтвердила директор школы № 167 Лариса Шишкина, администрация школы по просьбе правоохранителей предупредила учеников младших и средних классов о том, чтобы они не разговаривали с незнакомцами. Беседовать с детьми на эту тему учителя начали из-за преступления против ребенка, которое произошло три дня назад на ул. Стофато.







«Нам сказали: поговорите с детьми, чтобы были осторожны, чтобы они не разговаривали ни с какими дядьками,





чтобы они их не пугали и чтобы никаких стрессов никто не получил», — пояснила Лариса Шишкина.







В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что это было преступление против половой свободы ребенка. Обстоятельств произошедшего в ведомстве не раскрыли, но заметили, что панике поддаваться не стоит, так как подозреваемый уже найден.







«Человека мы нашли во взаимодействии с полицией, задержали. Будем выходить в суд с ходатайством о его аресте»,





— сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко.





Напомним, в начале года новосибирцы массово пугали друг друга в социальных сетях сообщениями о маньяке, который пытается похитить и изнасиловать маленьких девочек. Однако источник в правоохранительных органах попросил не поддаваться ажиотажу.