В Октябрьском районе задержали мужчину, напавшего на школьника

После сексуального преступления против ребенка на ул. Стофато новосибирских школьников предупредили о том, чтобы они не общались с незнакомыми мужчинами.


Следователи решили добиваться ареста подозреваемого
Следователи решили добиваться ареста подозреваемого

«Администрация школы № 167 в Октябрьском районе довела до сведения родителей, что в воскресенье, 16 апреля, было совершено нападение на ребенка (мальчика) каким-то мужчиной. Попросили не оставлять детей без присмотра», — написала в редакцию читательница НГС.


Как подтвердила директор школы № 167 Лариса Шишкина, администрация школы по просьбе правоохранителей предупредила учеников младших и средних классов о том, чтобы они не разговаривали с незнакомцами. Беседовать с детьми на эту тему учителя начали из-за преступления против ребенка, которое произошло три дня назад на ул. Стофато.


«Нам сказали: поговорите с детьми, чтобы были осторожны, чтобы они не разговаривали ни с какими дядьками, 


чтобы они их не пугали и чтобы никаких стрессов никто не получил», — пояснила Лариса Шишкина.


В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что это было преступление против половой свободы ребенка. Обстоятельств произошедшего в ведомстве не раскрыли, но заметили, что панике поддаваться не стоит, так как подозреваемый уже найден.


«Человека мы нашли во взаимодействии с полицией, задержали. Будем выходить в суд с ходатайством о его аресте»,


— сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко.


Напомним, в начале года новосибирцы массово пугали друг друга в социальных сетях сообщениями о маньяке, который пытается похитить и изнасиловать маленьких девочек. Однако источник в правоохранительных органах попросил не поддаваться ажиотажу.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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