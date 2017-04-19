Маленький новосибирец растрогал соцсети объявлением о пропаже котенка

Ребенок ищет своего кота в Академгородке

На конечной остановке транспорта «Цветной проезд» в новосибирском Академгородке появилось трогательное объявление о пропаже котенка, которое разошлось по соцсетям.







Объявление, написанное на обычном листе бумаги детским почерком, появилось 18 апреля на остановке «Цветной проезд» в сторону города, рассказала жительница Академгородка Анна Акбердина, которая вместе с дочерью ждала маршрутку.







Объявление о пропаже котенка на конечной остановке «Цветной проезд» в Академгородке

«Я решила сделать фото и опубликовать. Это большое переживание для любого ребенка — потерять мохнатого друга. Хотелось и помочь, и вызвать добрые чувства у читателей», — поделилась Анна.







Фото объявления разошлось по социальной сети «ВКонтакте». Объявление написано ручкой на клочке бумаги. Никаких примет питомца ребенок не указал, в тексте есть лишь имя котенка — Мурсик, его адрес, а также телефон, по которому просят связаться с хозяином. Кроме того, в конце объявления рисунок, на котором изображены гуляющие под облачным небом ребенок и кот одного роста. В конце подпись — «найдите кота».





Корреспондент попыталась дозвониться по указанному телефону, однако в течение часа никто не ответил.

