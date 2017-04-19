Маленький новосибирец растрогал соцсети объявлением о пропаже котенка

Ребенок ищет своего кота в Академгородке
Ребенок ищет своего кота в Академгородке

На конечной остановке транспорта «Цветной проезд» в новосибирском Академгородке появилось трогательное объявление о пропаже котенка, которое разошлось по соцсетям.


Объявление, написанное на обычном листе бумаги детским почерком, появилось 18 апреля на остановке «Цветной проезд» в сторону города, рассказала жительница Академгородка Анна Акбердина, которая вместе с дочерью ждала маршрутку.


Объявление о пропаже котенка на конечной остановке «Цветной проезд» в Академгородке
Объявление о пропаже котенка на конечной остановке «Цветной проезд» в Академгородке

«Я решила сделать фото и опубликовать. Это большое переживание для любого ребенка — потерять мохнатого друга. Хотелось и помочь, и вызвать добрые чувства у читателей», — поделилась Анна. 


Фото объявления разошлось по социальной сети «ВКонтакте». Объявление написано ручкой на клочке бумаги. Никаких примет питомца ребенок не указал, в тексте есть лишь имя котенка — Мурсик, его адрес, а также телефон, по которому просят связаться с хозяином. Кроме того, в конце объявления рисунок, на котором изображены гуляющие под облачным небом ребенок и кот одного роста. В конце подпись — «найдите кота». 


Корреспондент попыталась дозвониться по указанному телефону, однако в течение часа никто не ответил. 

Анна Богданова
Фото MaszaS (Essentials/iStock) (1), Анны Акбердиной (2), https://vk.com/vyhodi_nsk

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