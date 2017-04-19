Сбежавший из суда член банды с болгарками второй день держит в страхе местных жителей

В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности преступлений, в которых обвиняют сбежавшего из Коченевского районного суда подсудимого Дмитрия Попова.


Дмитрий Попов
Дмитрий Попов

Как сообщил прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин, сбежавшего Дмитрия Попова и его подельников судят за то, что в 2014–2015 годах они похищали деньги из банкоматов в разных регионах России — от Урала до Дальнего Востока. Чаще всего, чтобы вытащить кассеты с деньгами, участники банды распиливали банкоматы болгаркой. В одних случаях они успевали забрать деньги, в других нет, потому что приходилось спасаться бегством. Иногда члены банды связывали охранников.


Предполагается, что подсудимые похитили из банкоматов около 10 млн руб. В основном страдали банкоматы Сбербанка.


Банда попалась полиции в Новосибирской области. Подозреваемых задержали в гостинице после взлома банкомата в поселке Чик и поместили под арест.


«Деятельность данной группы была пресечена на территории Коченевского района, поэтому по месту окончательного совершения преступления и была определена подсудность», — пояснил Виталий Хохрин.


По его словам, суд по этому уголовному делу уже близится к концу, судья исследовала практически все доказательства и скоро должна приступить к допросу обвиняемых.


Напомним, 18 апреля около полудня 33-летний Дмитрий Попов сбежал из здания Коченевского районного суда сразу после очередного заседания по уголовному делу.


«Когда судебное заседание было окончено, и конвой начал выводить их, надевать наручники, они оттолкнули [конвоиров] и попытку к побегу предприняли», — рассказывала и.о. председателя Коченевского районного суда Елена Ильченко.


По ее словам, вместе с Дмитрием Поповым пытались сбежать еще двое членов банды, но их сразу же удалось задержать.


После побега подсудимого в полиции началась служебная проверка. «Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Информации о поимке Дмитрия Попова у полиции пока нет.

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

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