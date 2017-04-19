Водитель «Рено» чудом не пострадал в жестком ДТП с КамАЗом

Renault Logan вылетел с дороги и перевернулся на крышу



Вечером 18 апреля КамАЗ, выезжавший с грунтовой дороги, врезался в «Рено»: иномарка оказалась в кювете.





Авария произошла около 22:30. Renault Logan ехал со стороны ул. 2-я Портовая в сторону ул. Большой. Водитель иномарки заверил аваркомов, что его скорость была 40 км/ч, рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».







В это время КамАЗ выезжал с грунтовой дороги у дома № 1 на ул. Междуреченской на асфальтовую дорогу.







«В момент выезда КамАЗ не пропустил "Рено", ударил его в заднюю правую часть, отчего "Рено" занесло и отбросило в кювет, в процессе перевернув на крышу», — пояснили в «Автоспасе».







Водитель иномарки уверяет, что ехал со скоростью 40 км/ч







Иномарка оказалась сильно помята, однако в аварии обошлось без пострадавших.







Не всегда водители и пассажиры перевернувшихся машин отделываются так легко. Недавно на трассе Р-256 водитель «Лады» врезался в ограждение у пешеходного перехода, затем перевернулся и вылетел в кювет, — мужчина погиб на месте.

