На ГЭС начали менять провода и защищающие от молний тросы

На открытом распределительном устройстве установят более эффективное и экологичное оборудование



На открытом распределительном устройстве Новосибирской ГЭС меняют опоры и грозозащитные тросы.





Компания «ПроектСтрой» и специалисты Новосибирской ГЭС начали замену опор и проводов воздушных перекидок, которые соединяют 5 блочных трансформаторов и один автотрансформатор с открытым распределительным устройством. Стоимость работ — более 53 млн руб.







«В ходе предстоящих работ будут демонтированы 7 старых опор, 21 провод воздушных перекидок и 14 грозозащитных тросов. Для обеспечения безопасного проведения работ спланирован график плановых отключений гидроагрегатов по времени с заменой оборудования ОРУ-110 кВ», — сообщили в пресс-службе Новосибирской ГЭС.







Специалисты убирают провода перекидки





И добавили, что отключения гидроагрегатов никак не отразятся на жизни города.







Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС занимает площадь 14,4 тыс. кв. м. Оно расположено на левом берегу Оби и служит для передачи в энергосистему Сибири электроэнергии, вырабатываемой Новосибирской ГЭС. Недавно специалисты начали модернизацию открытого распределительного устройства, ремонт продлится до конца 2018 года.

