На ГЭС начали менять провода и защищающие от молний тросы

На открытом распределительном устройстве установят более эффективное и экологичное оборудование
На открытом распределительном устройстве установят более эффективное и экологичное оборудование

На открытом распределительном устройстве Новосибирской ГЭС меняют опоры и грозозащитные тросы.


Компания «ПроектСтрой» и специалисты Новосибирской ГЭС начали замену опор и проводов воздушных перекидок, которые соединяют 5 блочных трансформаторов и один автотрансформатор с открытым распределительным устройством. Стоимость работ — более 53 млн руб.


«В ходе предстоящих работ будут демонтированы 7 старых опор, 21 провод воздушных перекидок и 14 грозозащитных тросов. Для обеспечения безопасного проведения работ спланирован график плановых отключений гидроагрегатов по времени с заменой оборудования ОРУ-110 кВ», — сообщили в пресс-службе Новосибирской ГЭС.


Специалисты убирают провода перекидки
Специалисты убирают провода перекидки


И добавили, что отключения гидроагрегатов никак не отразятся на жизни города.


Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС занимает площадь 14,4 тыс. кв. м. Оно расположено на левом берегу Оби и служит для передачи в энергосистему Сибири электроэнергии, вырабатываемой Новосибирской ГЭС. Недавно специалисты начали модернизацию открытого распределительного устройства, ремонт продлится до конца 2018 года.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены пресс-службой Новосибирской ГЭС

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