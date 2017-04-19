Основательница «СЛК-Моторс» попросила суд прекратить уголовное дело

Наталья Жданова

Экс-гендиректор дилерской компании «СЛК-Моторс» Наталья Жданова попросила суд прекратить уголовное дело.





17 апреля в мировой суд Октябрьского района Новосибирска поступило дело Натальи Ждановой, которая обвиняется в невыплате зарплаты.







«Предпринимательница обратилась с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении ей судебного штрафа — новой уголовно-правовой меры, которая не влечет за собой судимости. Она может быть применена к впервые привлекаемым к уголовной ответственности, которые стали фигурантами уголовных дел небольшой или средней тяжести, возместили ущерб и загладили вред», — сообщает «КоммерсантЪ».







Со ссылкой на заместителя прокурора Октябрьского района Дениса Городилова издание пишет, что Наталья Жданова признала вину и еще на предварительном следствии погасила задолженность по зарплате на 4,3 млн руб.







Недавно Арбитражный суд Новосибирской области принял решение продать имущество Натальи Ждановой — бизнесвумен задолжала кредиторам 2,5 млрд руб.

