Основательница «СЛК-Моторс» попросила суд прекратить уголовное дело

Наталья Жданова
Наталья Жданова

Экс-гендиректор дилерской компании «СЛК-Моторс» Наталья Жданова попросила суд прекратить уголовное дело.


17 апреля в мировой суд Октябрьского района Новосибирска поступило дело Натальи Ждановой, которая обвиняется в невыплате зарплаты.


«Предпринимательница обратилась с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении ей судебного штрафа — новой уголовно-правовой меры, которая не влечет за собой судимости. Она может быть применена к впервые привлекаемым к уголовной ответственности, которые стали фигурантами уголовных дел небольшой или средней тяжести, возместили ущерб и загладили вред», — сообщает «КоммерсантЪ».


Со ссылкой на заместителя прокурора Октябрьского района Дениса Городилова издание пишет, что Наталья Жданова признала вину и еще на предварительном следствии погасила задолженность по зарплате на 4,3 млн руб.


Недавно Арбитражный суд Новосибирской области принял решение продать имущество Натальи Ждановой — бизнесвумен задолжала кредиторам 2,5 млрд руб.

Ксения Евдокимова

Фото Стаса Соколова

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