Новосибирцы рассказали, за что их увольняли с работы

Больше половины опрошенных хотя бы раз в жизни увольнял работодатель
Больше половины опрошенных хотя бы раз в жизни увольнял работодатель

Специалисты сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросили почти 1200 новосибирцев и узнали, за что их увольняли с работы.


Больше половины (52 %) опрошенных новосибирцев хотя бы раз в жизни были уволены по инициативе работодателя. Еще 21 % горожан сталкивались с сокращением штата или увольнением из-за закрытия компании.


«Несоответствие должности — самая популярная официальная причина увольнения. Из-за нее теряли работу 48 % новосибирцев. Треть (34 %) сообщили, что они не прошли испытательный срок. Еще 13 % были уволены из-за прогулов и пьянства», — сообщили аналитики сайта Зарплата.ру.


При этом, по мнению половины опрошенных, истинной причиной увольнения стал конфликт с начальством.

Еще треть думают, что их «подсидели», 18 % признаются, что не справились с трудовыми обязанностями, 12 % не соответствовали корпоративной культуре, а у некоторых не сложились отношения с коллегами.


Несмотря на увольнение по инициативе работодателя, 71 % уволенных писали заявление по собственному желанию, 24 % — по соглашению сторон. Половина участвующих в опросе горожан призналась, что увольнение по инициативе работодателя стало для них полной неожиданностью, и практически все (88 %) считают, что с ними поступили несправедливо.


Почти половина (46 %) опрошенных заявила, что при увольнении им выплатили денежную компенсацию, чаще всего — оклад и премию.


Недавно аналитики выяснили, что в Новосибирске стало сложнее найти работу, заметно сократилось количество вакансий для госслужащих и кадровиков.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com 

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