Дачи на выездах из Новосибирска подскочили в цене

Больше всего выросли цены на дачи в Гусинобродском и Толмачевском направлениях
Больше всего выросли цены на дачи в Гусинобродском и Толмачевском направлениях

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU выяснили, на каких выездах из Новосибирска дачи подскочили в цене.


Специалисты портала проанализировали более 4 тыс. объявлений о продаже дач и подсчитали, что средняя цена дачи в садоводческих и дачных товариществах в окрестностях Новосибирска сейчас около 910 тыс. руб. Годом ранее дачу можно было купить на 30 тыс. руб. дешевле.


Одна из самых высоких цен на дачи из всех направлений выезда из города закрепилась на Советском шоссе. Сейчас летний дом там в среднем можно купить за 1 млн 130 тыс. руб. При этом за год цена опустилась на 100 тыс. руб., или 8 %. Среди объявлений в этом направлении, в частности, есть дома в дачных товариществах «Тихие зори», «Заречное» (рядом с поселком «Голубой залив»), «Огонек» (вблизи поселка «Юный Ленинец» на ОбьГЭС), а также в Матвеевке.


«Цены на дачи в других направлениях растут. Лидеры — Гусинобродское и Толмачевское шоссе. Здесь стоимость дач за год повысилась на 13,5 % и 11 % соответственно», — выяснили специалисты N1.RU.


Средняя цена дачи в Гусинобродском направлении сейчас 590 тыс. руб., а в Толмачевском — 610 тыс. руб. Также в лидерах объявлений о продаже дачи в Мочищенском (1 млн 200 тыс. руб.), Колыванском (960 тыс. руб.) и Бердском направлениях (790 тыс. руб.).


«Мы видим существенное сокращение числа объявлений о продаже дач — в среднем на 18 % по всем направлениям. Вероятно, из-за невысокого спроса на этот вид недвижимости многие собственники предпочитают ждать лучших времен, а владельцам наиболее дорогих объектов приходится уступать в цене», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.


А недавно аналитики портала выяснили, что кроме дач в Новосибирске продолжают дорожать квартиры в новостройках, хотя покупатели потеряли к ним интерес.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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