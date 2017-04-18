Горожане возмутились укладкой асфальта в лужи на двух новосибирских улицах

Новосибирцев возмущает, что асфальт укладывают в сырую погоду
Новосибирцев возмущает, что асфальт укладывают в сырую погоду

В сети появились ролики, показывающие, что дорожные работы в Новосибирске идут, невзирая на погодные условия.


Так, новосибирец выложил вчера на YouTube видео ремонта дороги на ул. Пролетарская. Запись с видеорегистратора показывает, что там в разгаре ямочный ремонт, которому не мешает ни дождь, ни мокрый снег. Осадки в Новосибирске шли вчера практически весь день.



Другого новосибирца возмутила укладка асфальта прямо в лужи на 1-й Грузинской улице. Этот короткий видеосюжет можно найти в Сети, но редакция не может публиковать его в новости из-за обилия ненормативной лексики. Причем материться начинают рабочие, когда видят, что к ним подходит человек с камерой.


Дорожный ремонт в Новосибирске набирает обороты. Уже определили улицы, где асфальт починят в первую очередь. Всего, как сообщалось ранее, власти планируют отремонтировать в Новосибирске ямы на 200–250 улицах города, на текущий ремонт из бюджета в этом году выделено 51 млн руб.

Анна Наумцева
Видео youtube.com, канал Алекс Нестеренко

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