Пылающее небо предупредило новосибирцев о резкой смене погоды

Фото instagram.com/altaylady
Фото instagram.com/altaylady

На смену дождям со снегом в Новосибирск и окрестности идет очередное потепление — сегодня вместо пасмурного неба горожане уже могли наблюдать яркий закат.


Фотографии горизонта, окрашенного во все оттенки красного и желтого, новосибирцы массово выложили в инстаграм сегодня, 18 апреля.

Двое суток до этого по вечерам можно было наблюдать только серые тучи, а также дождь и мокрый снег.


😍 #закат #sunset #Новосибирск #такоевсекрасивое

Публикация от ✿Furtaeva Valeria✿ (@furtaeva_valeria)

Как ранее сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, потепление начнется 19-20 апреля. Тогда столбик термометра днем поднимется в отдельных районах до +15 градусов. Сегодня днем в центре термометр показывал максимум +6 градусов.   

Анна Наумцева
Фото instagram.com/altaylady/(1) instagram.com (2–4) 

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