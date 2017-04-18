Пылающее небо предупредило новосибирцев о резкой смене погоды

Фото instagram.com/altaylady



На смену дождям со снегом в Новосибирск и окрестности идет очередное потепление — сегодня вместо пасмурного неба горожане уже могли наблюдать яркий закат.





Фотографии горизонта, окрашенного во все оттенки красного и желтого, новосибирцы массово выложили в инстаграм сегодня, 18 апреля.

Двое суток до этого по вечерам можно было наблюдать только серые тучи, а также дождь и мокрый снег.

Апрельский вечер... Обь... Пылает огненный закат...🔥 #закат#рекаобь#новосибирск #нск#рыбалка#нарыбалке#солнце#сибирь#лед#снег#природа#природасибири#пейзаж#nature#sun#sunset#clouds#fishing#icefishing#siberia#riyets#snow#landscape#instafoto#instaphoto#instasun#instasky#insta_photo#sunset#instansk Публикация от Евгений (@evgenij_krukov) Апр 18 2017 в 6:45 PDT





😍 #закат #sunset #Новосибирск #такоевсекрасивое Публикация от ✿Furtaeva Valeria✿ (@furtaeva_valeria) Апр 18 2017 в 6:52 PDT

Как ранее сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, потепление начнется 19-20 апреля. Тогда столбик термометра днем поднимется в отдельных районах до +15 градусов. Сегодня днем в центре термометр показывал максимум +6 градусов.