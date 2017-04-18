Пылающее небо предупредило новосибирцев о резкой смене погоды
На смену дождям со снегом в Новосибирск и окрестности идет очередное потепление — сегодня вместо пасмурного неба горожане уже могли наблюдать яркий закат.
Фотографии горизонта, окрашенного во все оттенки красного и желтого, новосибирцы массово выложили в инстаграм сегодня, 18 апреля.
Двое суток до этого по вечерам можно было наблюдать только серые тучи, а также дождь и мокрый снег.
Как ранее сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, потепление начнется 19-20 апреля. Тогда столбик термометра днем поднимется в отдельных районах до +15 градусов. Сегодня днем в центре термометр показывал максимум +6 градусов.
Анна Наумцева
Фото instagram.com/altaylady/(1) instagram.com (2–4)
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