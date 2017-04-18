Водитель «Тойоты» не заметил трамвай и влетел в него на Троллейной

Участники ДТП
Участники ДТП

Сегодня вечером на перекрестке ул. Троллейной и Демьяновской в Новосибирске произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая № 18.


«Toyota Ipsum выезжала с Демьяновской на Троллейную. Водитель Тойоты не заметил трамвай, ехавший со стороны ул. Пархоменко, в итоге произошло столкновение», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас».


Авария произошла около 19:00. По словам аваркомов, пассажиры трамвая не пострадали, также как и водитель «Тойоты», однако движение трамваев парализовало. 

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 1581
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено