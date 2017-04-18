Водитель «Тойоты» не заметил трамвай и влетел в него на Троллейной

Участники ДТП

Сегодня вечером на перекрестке ул. Троллейной и Демьяновской в Новосибирске произошло ДТП с участием «Тойоты» и трамвая № 18.







«Toyota Ipsum выезжала с Демьяновской на Троллейную. Водитель Тойоты не заметил трамвай, ехавший со стороны ул. Пархоменко, в итоге произошло столкновение», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас».







Авария произошла около 19:00. По словам аваркомов, пассажиры трамвая не пострадали, также как и водитель «Тойоты», однако движение трамваев парализовало.

