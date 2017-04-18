Киоскеров на ОбьГЭСе выселяют ради нового торгового центра

Эскиз будущего торгового павильона 
Эскиз будущего торгового павильона 

Вместо киосков рядом с остановкой «Ветлужская» в Новосибирске появится мини-торговый центр — снести торговые точки должны до конца недели.


Старый рынок закроют, а вместо него откроют новый.


«Нестационарная торговая галерея площадью 110 кв. м будет располагаться немного в стороне от асфальтированной площадки. Сейчас там сугроб и мусор, а давным-давно проходила железная дорога. Некоторые киоски установлены незаконно, их будут демонтировать. Предприниматели не платят бюджету, а с павильона бюджет планирует получать 25–100 тыс. руб. в месяц», — сообщает группа «ВКонтакте» «На ОбьГЭСе» по итогам выездного совещания управления потребительского рынка мэрии. Оно проходило на «Ветлужской» сегодня, 18 апреля.


Место, где появится павильон
Место, где появится павильон


В понедельник пройдут торги по земельному участку. Есть уже три претендента, победит тот, кто предложит большую цену. Договор с предпринимателем заключат на пять лет, его обяжут следить за порядком, осветить, поставить урны, благоустроить территорию.


С незаконными постройками в Новосибирске борются давно. Например, в сентябре мэр Анатолий Локоть сообщил, что в городе нашлось 600 мест незаконной торговли, которые надо убрать. 

Анна Наумцева
Фото vk.com/naobgese

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