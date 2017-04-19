Лес возле горбольницы завалили мусором

Фотографии захламленной территории сделали вчера, 18 апреля
Фотографии захламленной территории сделали вчера, 18 апреля

В Новосибирске в лесополосе у ГКБ № 1 местные жители обнаружили круглогодичную свалку отходов.


Жительница одного из домов на ул. Кузьмы Минина Дарья Сваровски прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографии с территории у ГКБ № 1, на которой образовалась свалка. По ее словам, на протяжении как минимум последних 3 лет вся территория горбольницы завалена бутылками, коробками, бахилами и прочими больничными отходами. При этом разгребать свалку никто не собирается.


«Вопрос, связанный с мусором, что зимой, что летом, что осенью [актуален]. Никто это ничего не убирает. Это ежегодно и с каждым годом все больше и больше. Там лес, старые деревья, это все падает, все захламлено. Там гуляют и местные, и больные, и бабушки, это проход единственный, который связывает поселок (микрорайон на ул. Кузьмы Минина. — К.Ш.) с городом», — пожаловалась Дарья Сваровски и добавила, что летом в квартирах ощущается стойкий больничный запах.


Территория больницы проходная. Кроме того, сюда регулярно приходят местные жители, чтобы покормить белок
Территория больницы проходная. Кроме того, сюда регулярно приходят местные жители, чтобы покормить белок


В горбольнице пообещали проверить, действительно ли их территория захламлена мусором, но при этом заверили, что в течение года сотрудники убирают ее каждую неделю.


«Мы выходим на средники, на субботники, в пятницу тоже проводить будем. Если там мусор, то мы до этого обращались и говорили людям (жителям ул. К.Минина), что они свой мусор бросают бытовой», — объяснила начальник службы ремонта ГКБ № 1 Надежда Варава. Кроме того, она выразила неуверенность в том, кому принадлежит эта территория: больнице или управляющим компаниям.


Добавим, в эту субботу, 22 апреля, в Новосибирске пройдет общегородской субботник. Вместе с этим власти позвали горожан убрать скверы, парки и Михайловскую набережную.


Дополнение: После публикации заметки на НГС Надежда Варава пояснила, что в течение дня работники уберут бахилы и прочий мусор вдоль аллей, а когда весь снег растает — приступят к большому субботнику. По ее словам, кроме больничного мусора здесь валяются бутылки и прочие отходы, которые оставляют местные жители, в частности кучи выброшенного хлеба, которым кормят белок.

Кирилл Шматков
Фото предоставлены Дарьей Сваровски

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