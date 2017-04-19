Лес возле горбольницы завалили мусором

Фотографии захламленной территории сделали вчера, 18 апреля

В Новосибирске в лесополосе у ГКБ № 1 местные жители обнаружили круглогодичную свалку отходов.





Жительница одного из домов на ул. Кузьмы Минина Дарья Сваровски прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографии с территории у ГКБ № 1, на которой образовалась свалка. По ее словам, на протяжении как минимум последних 3 лет вся территория горбольницы завалена бутылками, коробками, бахилами и прочими больничными отходами. При этом разгребать свалку никто не собирается.





«Вопрос, связанный с мусором, что зимой, что летом, что осенью [актуален]. Никто это ничего не убирает. Это ежегодно и с каждым годом все больше и больше. Там лес, старые деревья, это все падает, все захламлено. Там гуляют и местные, и больные, и бабушки, это проход единственный, который связывает поселок (микрорайон на ул. Кузьмы Минина. — К.Ш.) с городом», — пожаловалась Дарья Сваровски и добавила, что летом в квартирах ощущается стойкий больничный запах.







Территория больницы проходная. Кроме того, сюда регулярно приходят местные жители, чтобы покормить белок





В горбольнице пообещали проверить, действительно ли их территория захламлена мусором, но при этом заверили, что в течение года сотрудники убирают ее каждую неделю.





«Мы выходим на средники, на субботники, в пятницу тоже проводить будем. Если там мусор, то мы до этого обращались и говорили людям (жителям ул. К.Минина), что они свой мусор бросают бытовой», — объяснила начальник службы ремонта ГКБ № 1 Надежда Варава. Кроме того, она выразила неуверенность в том, кому принадлежит эта территория: больнице или управляющим компаниям.





Добавим, в эту субботу, 22 апреля, в Новосибирске пройдет общегородской субботник. Вместе с этим власти позвали горожан убрать скверы, парки и Михайловскую набережную.







Дополнение: После публикации заметки на НГС Надежда Варава пояснила, что в течение дня работники уберут бахилы и прочий мусор вдоль аллей, а когда весь снег растает — приступят к большому субботнику. По ее словам, кроме больничного мусора здесь валяются бутылки и прочие отходы, которые оставляют местные жители, в частности кучи выброшенного хлеба, которым кормят белок.